Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime e nel serale di Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i giorni alle 16:10 circa infatti, la serie turca torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 26 al 30 ottobre? Scopriamolo insieme.
Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 26 al 30 ottobre)
Sengül organizza una cena per Orhan nella speranza di riconquistare un posto speciale nel suo cuore. Orhan – seppur con poco entusiasmo – accetta l’invito. Intanto, Doruk segue Omer al lavoro e scopre una verità inquietante: il ragazzo è costretto a collaborare con Tayfun, un pericoloso strozzino, per proteggere la sua famiglia.
A scuola, Harika provoca apertamente Ogulcan uscendo con Emir e mostrando di voler chiudere definitivamente con il passato.
Tutto per la mia famiglia, spoiler al 30 ottobre
Resul pianifica un furto nella villa di Akif per mettere le mani sui suoi dispositivi elettronici. Tra gli oggetti rubati c’è anche il laptop di Kaan, che custodisce il video della morte di Veli.
Nel frattempo, Akif si presenta in tribunale per divorziare da Nebahat. Fuori dall’aula, chiama Harika e le confida di voler chiedere a Suzan di sposarlo già quella sera. Nebahat, sentendo la conversazione, reagisce con rabbia.
Durante l’udienza, cambia improvvisamente atteggiamento e dichiara al giudice di non voler divorziare per amore del marito. In realtà, ha in mente di ostacolare Akif e mettere in atto un piano per allungare il procedimento. Ayla, sempre accanto a lei, le propone di passare una giornata insieme per aiutarla a distrarsi.
Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della dizi turca
Gonul si trova a gestire un problema, ma grazie all’intervento rapido di Orhan riesce a sistemare tutto prima dell’arrivo dei clienti per il pranzo. Nel frattempo, Sengül scopre da Enver che suo nipote Omer lavora per uno strozzino e decide di affrontarlo per chiedergli spiegazioni.
A scuola, la professoressa Filiz propone agli studenti un esercizio di autoanalisi da fare davanti allo specchio, creando difficoltà a qualcuno.
Nel frattempo, Doruk invita Asiye a casa sua per studiare matematica. Lei accetta, pur temendo di incontrare Nebahat. Quello che potrebbe essere un momento romantico viene interrotto dall’arrivo improvviso della donna. Per non farsi scoprire, Asiye si nasconde in giardino, mentre Doruk intrattiene la madre. Quando Nebahat va in bagno, Doruk ne approfitta per riaccompagnare Asiye a casa.
Tutto per la mia famiglia puntate italiane: Omer costretto a licenziarsi
La situazione di Omer si complica ulteriormente quando Tayfun lo coinvolge in un’altra riscossione. Di fronte all’ordine di picchiare un debitore, il ragazzo si ribella e decide di lasciare il lavoro. Il giorno seguente, lo strozzino manda uno dei suoi uomini a casa di Omer per intimidirlo.
Senza altre opzioni, il giovane si rivolge a Doruk, che gli presta il denaro necessario per saldare il debito e liberarsi una volta per tutte dal controllo di Tayfun.
Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?
Akif fa credere a Suzan di avere già divorziato da Nebahat. Durante una cena romantica, le propone di sposarlo e lei accetta con entusiasmo. La gioia della donna, però, dura poco: il giorno dopo scopre di essere stata ingannata e restituisce ad Akif l’anello di fidanzamento.
Resul – determinato a svelare i segreti di Akif – ingaggia un hacker per trasferire su una chiavetta USB tutti i dati presenti nel suo portatile. Nel frattempo, Omer si appresta a saldare il debito con Tayfun e a porre fine a ogni rapporto con lui. Doruk insiste per accompagnarlo e si ritrova davanti a una scena brutale: uno degli uomini dello strozzino aggredisce ferocemente un debitore. Scioccato, il ragazzo chiama subito la polizia.