Tutto per la mia famiglia, la dizi turca, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è diventata un appuntamento fisso per tantissimi fans, che ogni giorno in daytime si collegano a Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i pomeriggi alle 16:10 circa, il serial torna il giovedì sera,e per questa settimana eccezionalmente anche il venerdì, in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 23 al 27 novembre? Scopriamolo insieme.

Tutto per la mia famiglia, trame settimanali (dal 23 al 27 novembre)

Gonul cerca sempre più insistentemente di conquistare un posto importante nella vita di Orhan, suscitando la crescente irritazione di Aybike. La ragazza decide quindi di restituirle il denaro che aveva prestato a Ogulcan per comprare il motorino. Con l’aiuto di Doruk e Asiye, riesce a convincere il preside a iscrivere lei e Omer alla gara di ballo tra istituti superiori. La speranza è vincere il premio in denaro e saldare così il debito.

Nel frattempo, Nebahat e Ayla lavorano al loro nuovo progetto imprenditoriale e organizzano i provini per scegliere i volti della campagna pubblicitaria di una crema per il viso. Akif, infastidito dal fatto di essere stato escluso dalle decisioni, cerca di affrontare le due donne. Quando comprende che non hanno alcuna intenzione di coinvolgerlo, decide di porre loro un ultimatum inatteso.

Sengul, detenuta insieme a Zehra, racconta alla compagna di cella le proprie disgrazie, attribuendone la responsabilità a Gonul. Convinta di aiutarla, Zehra incarica due uomini di devastare il ristorante della donna. Intanto, la gara di ballo si conclude nel migliore dei modi: Aybike, Berk, Asiye e Doruk conquistano la vittoria e il premio. Tra Ogulcan ed Emir, però, cresce la tensione. Per provocarlo, Ogulcan gli rivela che Harika lo aveva difeso davanti al Consiglio Disciplinare. Poco dopo, Sengul ottiene la libertà condizionale e torna a casa piena di entusiasmo. La sua felicità dura poco: Orhan, furioso per i danni subiti dal ristorante, le comunica di voler divorziare.

Tutto per la mia famiglia puntate italiane: Harika mette in pericolo le sue amiche

Emir conduce Harika in una zona isolata e tenta di aggredirla. La ragazza riesce a reagire usando dello spray, facendo perdere i sensi al giovane. Asiye, Susen e Aybike arrivano per aiutarla, ma durante la fuga l’automobile di Emir finisce nel lago mentre lui è ancora privo di conoscenza. Le ragazze assistono terrorizzate alla scena e chiamano i soccorsi. Emir viene recuperato vivo e portato in ospedale. Le giovani, però, temono che possa raccontare alla polizia una versione dei fatti capace di accusarle di tentato omicidio.

Decidono così di tacere, vivendo nel terrore di essere arrestate. Il loro comportamento sospetto non passa inosservato. Nel frattempo, Gonul riceve una notizia positiva dalla figlia e, sopraffatta dalla gioia, abbraccia Orhan. Ogulcan assiste alla scena e ne rimane sconvolto, convinto che il padre abbia scelto definitivamente Gonul e sia pronto a separarsi da Sengul.

Il ricatto di Emir nelle prossime puntate della dizi turca

A scuola, Tolga raggiunge le ragazze e dimostra di conoscere l’accaduto. Per spaventarle, sostiene che Emir sia in fin di vita e che tutte rischino il carcere. Poco dopo, però, il ragazzo compare alle loro spalle, vivo e apparentemente illeso.

Sengul trova nella propria camera un foulard di Gonul e accusa Orhan di tradimento. Lui nega ogni relazione, ma confida a Gonul di voler chiudere il matrimonio. Intanto Emir comincia a ricattare Asiye, Aybike, Harika e Susen, obbligandole a eseguire ogni suo ordine.

Aybike deve rubare una verifica e nasconderla nello zaino di Berk, che viene così accusato ingiustamente. Convinto che la fidanzata lo abbia tradito, il ragazzo decide di allontanarsi. Emir coinvolge anche Doruk in un sabotaggio della sala radio scolastica, facendo ricadere la colpa su di lui. Il preside gli revoca quindi l’incarico di rappresentante d’istituto.

Intrighi, tradimenti e nuove difficoltà

Ayla e Nebahat cercano un finanziamento per la loro attività, mentre Akif investe tutti i suoi risparmi in un’operazione rischiosa. Gonul attira Orhan a casa con un pretesto, ma Hilmiye li vede insieme e informa Sengul. Convinta di essere stata tradita, Sengul presenta a Orhan i documenti per il divorzio consensuale.

I ricatti di Emir e Tolga continuano. Susen viene costretta a incastrare Omer, facendolo accusare di un disegno offensivo. Asiye deve invece assecondare Emir davanti a Doruk, alimentando la gelosia del ragazzo. Tolga sottrae il denaro vinto alla gara di ballo e lo consegna a Emir, provocando la rabbia di Berk. Harika, infine, finge di voler tornare con Ogulcan, ma registra di nascosto un video umiliante che viene poi diffuso a scuola.

Il piano segreto di Akif: spoiler Tutto per la mia famiglia al 27 novembre

Ayla e Nebahat scoprono di essere state truffate e di aver perso i centomila dollari ottenuti tramite il prestito. Dietro l’inganno si nasconde Akif. Poco dopo, anche la nave nella quale aveva investito il suo patrimonio affonda a causa del maltempo.

Distrutto, l’uomo ha un malore, ma viene salvato da Nebahat. Per evitare che i creditori gli portino via ciò che possiede ancora, Akif affida a Celil un piano spregiudicato: creare una società di cosmetici e trasferirvi tutte le sue proprietà. Nomina inoltre Suzan amministratore delegato senza informarla dei rischi, esponendola inconsapevolmente a un possibile arresto.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Emir denuncia le quattro giovani per tentato omicidio. La polizia le accompagna in commissariato, mentre Omer, Berk, Doruk e Ogulcan cercano disperatamente una soluzione. L’avvocato spiega che potranno essere liberate soltanto se Emir ritirerà la denuncia.

Doruk distrae Ozge, mentre Ogulcan le sottrae le chiavi di casa. Insieme a Omer e Berk, entra nell’abitazione di Emir e scopre quanto il ragazzo sia legato al suo cane Boni. I giovani pensano di usare l’animale per convincerlo a ritirare la querela, ma il padre di Emir interviene e riesce a persuadere il figlio. Le ragazze tornano così libere.