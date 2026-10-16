Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime e nel serale di Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i giorni alle 16:10 circa infatti, la serie turca torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 19 al 23 ottobre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 19 al 23 ottobre)

Akif rientra a casa per prendere alcuni vestiti, ma Nebahat, convinta che abbia già intrapreso una nuova vita con Suzan, lo accoglie con rabbia. Più tardi, grazie a Doruk, scopre che tra suo marito e Suzan non c’è stato alcun riavvicinamento e capisce di averlo mandato via basandosi su un malinteso. Decide allora di raccontare tutto a Resul, che però resta sospettoso e finisce per farle una confessione sorprendente.

A scuola il preside annuncia un’asta di beneficenza per raccogliere fondi destinati alla costruzione di una biblioteca in un istituto gemellato. Durante il laboratorio d’arte, gli studenti realizzeranno oggetti da mettere in vendita. Nel frattempo, Ozge cerca di conquistare Doruk e allontanarlo da Asiye, che continua a mostrarsi indecisa nei confronti del ragazzo, alternando momenti di freddezza a piccoli gesti che fanno trasparire un sentimento ancora presente.

Tutto per la mia famiglia, spoiler al 23 ottobre

Omer – grazie al nuovo lavoro con Tayfun – riesce finalmente a portare in tavola più cibo, e a regalare alla famiglia momenti di serenità. Il giovane porta anche Susen al loro primo vero appuntamento. Tuttavia, il nuovo impiego nasconde lati poco rassicuranti e Asiye inizia a sospettare che il capo del fratello non sia affidabile. Quando Omer si trova con gli uomini di Tayfun per riscuotere un debito, riesce a evitare una tragedia salvandoli dall’aggressione degli uomini di Ahmet, pronti a colpirli con un coltello.

I problemi economici continuano a gravare pure sulla famiglia dello zio, che fatica a pagare le rate del prestito bancario. Nel frattempo, Omer inizia a spendere denaro con un’insolita disinvoltura, cercando di rassicurare Asiye con un regalo quando lei esprime i suoi dubbi. La situazione peggiora quando Tayfun gli affida centomila lire da portare a scuola, ma lo zaino con il denaro viene scambiato per errore con quello di Harika. Quest’ultima trova i soldi e comincia a spenderli senza rendersi conto delle conseguenze.

I timori di Nebahat nelle prossime puntate della dizi turca

Akif è al settimo cielo perché le pratiche di divorzio da Nebahat stanno per concludersi e Suzan ha finalmente accettato il suo invito a cena. Il giorno dopo, consegna alla moglie i documenti da firmare. Nebahat resta scioccata dalla velocità con cui il marito vuole chiudere il loro matrimonio e capisce che dietro la decisione c’è il desiderio di stare con Suzan.

Rabbiosa e delusa, si presenta ubriaca davanti alla casa della rivale con Ayla, scatenando un acceso confronto. Akif prova a calmare la situazione e poi conferma a Suzan di aver consegnato a Nebahat le carte del divorzio. Riaccompagnata a casa da Ayla, Nebahat confida a Doruk di temere il futuro senza il marito. Il figlio cerca di rassicurarla e le promette di restarle sempre accanto.

Forbidden fruit puntate italiane: tensione alle stelle

Ayla cerca di mettere i bastoni tra le ruote alla relazione tra Berk e Aybike, facendo in modo che finiscano in squadre diverse durante una giornata di scolastica. Tolga, invece, prende di mira Ogulcan, spalmando crema sotto le sue scarpe per farlo scivolare sulla pista. Quando prova a provocare anche Omer, viene bloccato dagli uomini di Ahmet, che lo riconoscono per l’episodio della sera prima e intervengono in sua difesa.

Doruk ritrova la speranza di una riconciliazione con Asiye. Andando a casa della ragazza per restituirle delle tempere dimenticate a scuola, scopre che lei conserva ancora il pinguino che lui le aveva regalato. Convinto che Asiye provi ancora sentimenti per lui, decide di presentarsi all’asta con un pinguino decorato con una bandiera dell’amore. L’oggetto diventa il centro di una sfida intensa tra Suzan e Nebahat e viene venduto per quindicimila lire, diventando uno dei momenti più memorabili dell’evento. Mentre Omer e i suoi amici cercano disperatamente lo zaino scomparso, Harika continua a spendere il denaro trovato al suo interno. La ragazza si ritrova persino coinvolta in un’aggressione: quando un malintenzionato tenta di derubarla, lei reagisce colpendolo alla testa con una pietra. L’episodio la porta in questura e rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Akif, però, coglie l’occasione per intervenire e ottenere da Harika la promessa di comportarsi meglio d’ora in avanti.

Omer, invece, riesce a trovare un accordo con Tayfun per restituire il denaro tramite pagamenti rateali, anche se le sue attività continuano a preoccupare Asiye. Orhan continua a tenersi lontano da Sengul, nonostante i suoi sforzi per riconquistarlo. Decisa a riavvicinarsi al marito, Sengul si affida ai discutibili consigli amorosi di Ogulcan, che si crede un grande esperto di relazioni. Tuttavia, i suoi tentativi non portano ai risultati desiderati e le continue discussioni tra i due non si fermano mai.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Akif cerca di sfruttare le difficoltà economiche di Resul. Con la scusa di proporsi per acquistare le sue quote societarie, mira a trarre profitto dalla situazione del socio. Resul capisce subito che dietro l’offerta c’è un secondo fine e, seguendo il consiglio di Nebahat, incarica Murat di raccogliere prove contro di lui. Nebahat, infatti, non ha ancora rinunciato alla vendetta verso il marito e considera insufficiente persino il falò in giardino con cui ha bruciato i suoi abiti.

Resul subisce una visita improvvisa e sconvolgente della polizia finanziaria, ignaro che dietro l’accaduto si nasconda proprio Akif. Quest’ultimo prosegue a tessere le sue trame per indebolire il socio e rafforzare il proprio potere.

A scuola, Doruk fa di tutto per riconquistare Asiye, che non riesce ancora a prendere una decisione definitiva nei suoi confronti. Durante una pausa, un acceso scontro tra Emir e Dora si trasforma in un’umiliazione pubblica per lei. Omer interviene per difenderla, spingendola a chiudere definitivamente la relazione con Emir. La scena, però, viene fraintesa da Susen che, sopraffatta dalla gelosia, inizia a dubitare di lui. Poco dopo, durante una lezione di educazione fisica, una lite tra le ragazze della classe dei fratelli Eren degenera in una vera e propria rissa, causando ulteriori problemi nell’istituto.

Con le tensioni tra i protagonisti in continuo aumento, Omer saluta i suoi cari con una scusa e si allontana in fretta per raggiungere quello che dice essere il suo lavoro al supermercato. Asiye, sempre più sospettosa del comportamento del fratello e del misterioso Tayfun, non sembra credere alle sue spiegazioni. I segreti legati al nuovo impiego di Omer e le manovre di Akif rischiano di causare conseguenze sempre più serie per entrambe le famiglie.