La 54ª edizione del Giffoni Film Festival si aprirà con un evento speciale: in anteprima sarà mostrato il primo episodio della seconda stagione di ‘Tutto Chiede Salvezza‘. Vediamo insieme quando si svolgerà il festival e chi potrà vederlo.

Tutto chiede salvezza 2 apre il Giffoni Film Festival

Manca poco al ritorno del Giffoni Film Festival che quest’anno si terrà dal 19 al 28 luglio. Nella giornata inaugurale, di venerdì 19 luglio, ci sarà un evento molto atteso: il primo

episodio della seconda stagione di “TUTTO CHIEDE SALVEZZA” sarà visto in anteprima dagli Juror. La serie, pubblicata in streaming su Netflix e prodotta da Picomedia, aveva esordito proprio a Giffoni nel 2022.

Ora i juror avranno l’opportunità di esplorare i nuovi capitoli della vita di Daniele (interpretato dall’attore Federico Cesari), immergendosi in una narrazione intensa e avvincente che scandaglia la complessità dell’animo umano. Perché ognuno di noi è alla ricerca di salvezza. Presenti al Festival di Giffoni saranno il regista Francesco Bruni, lo sceneggiatore Daniele Mencarelli, insieme ai protagonisti Federico Cesari, Fotinì Peluso e Drusilla Foer.

La serie è tratta dall’omonimo libro autobiografico di Daniele Mancarelli e ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di pubblico e critica. In totale saranno cinque gli episodi della nuova stagione che sarà pubblicata prossimamente su Netflix.

La trama e il cast

Ma cosa vedremo in questa nuova stagione? Daniele e Nina sono diventati genitori ma dopo due anni la loro storia è finita. Ora si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l’intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere. Grazie all’intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato. Qui conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Nel cast ritroviamo Federico Cesari (Daniele Cenni), Fotinì Peluso (Nina), accanto a Vincenzo Crea (Gianluca), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Lorenzo Renzi (Giorgio), Alessandro Pacioni (Alessandro), Samuel di Napoli (Rachid), Marco Todisco (Paolo), Ricky Memphis (Pino).

E ancora Filippo Nigro (Dottor Mancino), Raffaella Lebboroni (Dottoressa Cimaroli), Bianca Nappi (Rossana), Flaure BB Kabore (Alessia), Lorenza Indovina (Anna), Arianna Mattioli (Antonella), Michele La Ginestra (Angelo), Vittorio Viviani (Armando), Giacomo Mattia (Giovanni). Con Valentina Romani (Angelica), Andrea Pennacchi (Mario), Drusilla Foer (Matilde) e con la partecipazione di Carolina Crescentini (Giorgia).