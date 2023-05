Massimo Ranieri torna in prima serata su Rai1 con “Tutti i sogni ancora in volo“, uno show che vuole ricordare il grande varietà di una volta con storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Scopriamo tutti gli ospiti della prima puntata di stasera, venerdì 26 maggio 2023.

Tutti i sogni ancora in volo, stasera su Rai1: ospiti di venerdì 26 maggio 2023

Venerdì 26 maggio 2023 dalle 21.30 appuntamento con la prima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo“, il nuovo show che segna il ritorno su Rai1 di Massimo Ranieri. Per l’occasione l’artista ha preparato un grande show che strizza l’occhio al varietà del passato con protagonista indiscussa la grande canzone italiana. Accanto a lui troveremo la bellissima e bravissima Rocío Muñoz Morales. La prima puntata si preannuncia imperdibile con grandissimi ospiti: a cominciare dal grandissimo amico Gianni Morandi, ma anche grandi personaggi della musica contemporanea come Noemi, Diodato e The Kolors.

Uno show in pieno stile anni ’60 ’70 sin dalla scenografica realizzata e curata da Gennaro Amendola, mentre la regia, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. Ad accompagnare gli artisti e cantanti ospiti ci sarà l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Massimo Ranieri torna su Rai1 con “Tutti i sogni ancora in volo”

E’ un graditissimo ritorno quello di Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo” su Rai1. Un vero e proprio show in cui non mancherà poi un corpo di ballo con le coreografie curate da Grazia Cundaria. “Tutti i sogni ancora in volo” è una produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi. Il programma è stato ideato e pensato da Massimo Ranieri con la partecipazione di Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini e la collaborazione di Marco De Antoniis.

L’appuntamento con Tutti i sogni ancora è in volo è per due speciali appuntamenti: venerdì 26 maggio e 2 giugno in prima serata su Rai1.