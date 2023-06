Tutto pronto per la seconda puntata de “Tutti i sogni ancora in volo“, lo show-varietà che ha segnato il ritorno di Massimo Ranieri in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti le e anticipazioni dell’appuntamento di stasera, venerdì 2 giugno 2023.

Tutti i sogni ancora in volo su Rai1: ospiti e scaletta del 2 giugno 2023

Dopo il grandissimo successo del debutto, venerdì 2 giugno 2023 dalle 21.30 torna in prima serata su Rai1 il secondo ed ultimo appuntamento de “Tutti i sogni ancora in volo“, lo show di Massimo Ranieri omaggio al grande varietà di una volta. Una puntata da non perdere quella del 2 giugno 2023, visto che l’istrione della musica italiana condividerà il palcoscenico con grandissimi nomi della della scena musicale italiana. In scaletta: Tiziano Ferro, che duetterà con Ranieri sulle note di alcuni brani di grande successo.

E ancora tra gli ospiti anche la raffinata interprete e cantautrice Malika Ayane, Arisa reduce dalla polemica mediatica degli ultimi giorni e Raf. Ma non finisce qui, visto che in studio per omaggiare e ricordare il grande varietà di una volta ci saranno anche personaggi del calibro di Enrico Brignano e Barbara Foria. Infine i fratelli Emanuele e Leonardo D’Angelo, 8 volte campioni del mondo di tip tap.

Tutti i sogni ancora in volo, la seconda puntata su Rai1

Durante la seconda puntata de “Tutti i sogni ancora in volo”, Massimo Ranieri sarà accompagnato ancora una volta nel lungo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana da Rocío Muñoz Morales. A fare da cornice allo show del cantautore napoletano la splendida scenografia realizzata da Gennaro Amendola, che richiama i grandi show degli anni ‘60 e ’70. Tutti gli artisti ed ospiti saranno accompagnati dall’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, mentre le coreografie sono affidate a Grazia Cundari.

“Tutti i sogni ancora in volo” è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi con la regia di Duccio Forzano. L’appuntamento con la seconda ed ultima puntata dello show è per venerdì 2 giugno 2023 dalle 21.30 su Rai1.