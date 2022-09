Marco Mengoni torna con un nuovo singolo, dopo averci fatto ballare con No Stress ai suoi concerti a Giugno negli stadi. L’artista multiplatino, premiato di recente ai Tim Music Awards, torna in tour ad ottobre e non vede l’ora di entusiasmare il suoi fan ancora una volta.

Tutti i miei ricordi: il nuovo singolo di Marco Mengoni dal 16 settembre

Tutti i miei ricordi è il nuovo singolo di Marco Mengoni. Arriva, in radio e su tutte le piattaforme digitali, il 16 settembre. Il brano è stato scritto da Mengoni insieme ad Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini che ne è anche il produttore.

Questo nuovo brano è contaminazione e incontro. Mondi diversi che si scrutano da vicino e si fondono perfettamente. Tanti sono i suoni e gli strumenti presenti in Tutti i miei ricordi che si uniscono al mondo del clubbing. Tutti i miei ricordi è energia, consapevolezza e onestà.

Tutti i miei ricordi dà inizio alla fase due di Materia (Pelle) che uscirà, invece, il 7 ottobre. Questa seconda parte racconterà, attraverso nuove sonorità, ciò che è davvero importante per l’artista di Ronciglione che non ha mai smesso di sorprendere il pubblico e se stesso.

Marco Mengoni: da ottobre è in tour in giro per l’Italia

Dopo i due mega concerti estivi negli stadi italiani, San Siro e Olimpico, Marco Mengoni torna in tour a partire da ottobre. Mese in cui esce la seconda parte del progetto discografico Materia. Se la prima avuto come elemento principale la Terra, la seconda vede al centro la Pelle e sarà un viaggio tra ricorsi, sensi, natura e sguardi volti al futuro.

Ecco, di seguito, le date del Mengoni Live 2022: