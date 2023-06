Venerdì 23 Giugno su Rai Tre alle 21.20 va in onda Il colore della libertà, film del 2020 diretto da Barry Alexander Brown. Una prima visione tv che piacerà sicuramente a chi ama le pellicole che trattano temi impegnativi e dalle quali c’è molto da imparare. Il colore della libertà è tratto da una storia vera: tutte le curiosità le trovate di seguito.

La storia vera dietro al film: l’impegno di Bob Zellner

Il colore della libertà è la trasposizione cinematografica di The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement, autobiografia di Bob Zellner, uno degli attivisti più impegnati sul fronte dei diritti civili dagli anni ’60 in poi. Nato e cresciuto in Alabama fra gli anni ’30 e ’40 dello scorso secolo, nipote di un membro del Ku Klux Klan, ancora giovanissimo Zellner non esitò a rinnegare i principi razzisti che gli erano stati impartiti per passare dall’altra parte, quella giusta.

Ed è così che è divenuto un paladino della causa dei neri, che solo fino a qualche decennio fa in America erano fortemente discriminati. Ancora oggi Zellner, nonostante abbia superato gli 80 anni, continua a battersi per i valori nei quali ha sempre fortemente creduto.

Il colore della libertà: tutte le curiosità

Sono tante le curiosità che riguardano il film, ecco un elenco delle più interessanti: