Overdrive è un film francese di genere azione/thriller del 2017 diretto da Antonio Negret che, ve lo anticipiamo già, non dà allo spettatore il tempo di annoiarsi. Le sequenze mozzafiato corrono lungo l’intera durata della pellicola, che può contare su una trama avvincente e sull’ottima interpretazione degli attori protagonisti.

Va in onda nella prima serata di Venerdì 31 Maggio su Italia Uno: di seguito trovate tutte le curiosità più interessanti da conoscere.

Overdrive: la trama in breve e il cast

I giovani Andrew e Garret sono specializzati nel furto di automobili d’epoca e un giorno vengono ingaggiati per rubare una splendida Bugatti del 1937. Tutto procede come da intenzioni fino a quando non si viene a sapere che il proprietario è uno spietato mafioso. Loro malgrado, a questo punto, Andrew e Garret si ritrovano coinvolti in una guerra fra due organizzazioni criminali.

Per quanto riguarda il cast, segnaliamo la presenza di, fra gli altri, Scott Eastwood, Ana de Armas, Gaia Weiss, Clemens Schick, Simon Abkarian, Moussa Maaskri, Freddie Thorp, Magne-Håvard Brekke, Philippe Ohrel e Abraham Belaga.

Le curiosità principali sul film

Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere su Overdrive: