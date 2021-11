Arriva mercoledì 1° dicembre su Canale 5 la serie “Tutta colpa di Freud” con protagonista Claudio Bisio, diretta da Rolando Ravello. Quattro prime serate che terranno compagnia al pubblico di canale 5 con un cast ricchissimo – tra gli altri anche Max Tortora e Claudia Pandolfi – che si ispira all’omonimo film uscito nelle sale nel 2014 scritto e diretto da Paolo Genovese.

Tutta colpa di Freud: anticipazioni della nuova serie di Canale 5 da mercoledì 1° dicembre in prima serata

La serie tv è stata confezionata oltre che dal regista Paolo Genovese anche da Chiara Laudani e Carlo Mazzotta. È ispirata all’omonimo film del 2014 ed è stata pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video lo scorso 26 febbraio 2021.

“Tutta colpa di Freud” – trama della serie in onda su Canale 5

Mercoledì primo dicembre tutti davanti allo schermo di canale 5 perché prende il via una serie tv tutta da ridere, incentrata su equivoci e dove il protagonista interpretato da Bisio è Francesco Taramelli: uno psicanalista con qualche senso di colpa che gli arriva dal passato.

Le dichiarazioni di Claudio Bisio e Sorrisi e Canzoni tv

Bisio raggiunto dal settimanale Sorrisi e Canzoni tv fa sapere sul suo ruolo nella serie tv, Tutta colpa di Freud:

«La moglie ha lasciato lui e le tre figlie per girare il mondo e salvare gli oceani. Così oltre al babbo lui ha fatto il “mammo”». E a vedere i risultati va piuttosto bene: «La serie inizia nel momento in cui per la prima volta Francesco resta solo: una figlia vive con il fidanzato, un’altra è pure fuori casa, la più piccola parte per studiare all’estero. Lui ha una crisi di panico, pensa di avere un infarto, va in ospedale e qui trova l’aiuto della psichiatra Claudia Pandolfi. Poi le figlie per una serie di coincidenze tornano a casa e il senso di vuoto scompare».

La serie televisiva è stata creata dallo stesso Paolo Genovese di cui ha curato il soggetto e la sceneggiatura. Tuttavia, la differenza con il film c’è: intanto il protagonista del film era Marco Giallini, romano doc. Mentre il protagonista della serie tv, è Claudio Bisio che è un milanese doc.

Non si tratta però di una serie sulla psicanalisi, né sulla terapia di coppia, piuttosto una serie sulle differenze in amore e sulla difficoltà di accettarle. Insomma, il tono è quello della commedia all’italiana, che non ha nulla di superficiale, ma che con leggerezza riesce a raccontare le mille sfaccettature dell’animo umano restituendo allo spettatore le emozioni che ne possono scaturire. Tutta colpa di Freud la serie sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

“Tutta colpa di Freud la serie” – il cast completo

Nella serie tv Tutta colpa di Freud troviamo un bellissimo cast di attori. Eccolo:

Claudio Bisio: Francesco Taramelli

Claudia Pandolfi: Anna Cafini

Max Tortora: Matteo De Tommasi

Caterina Shulha: Sara Taramelli

Marta Gastini: Marta Taramelli

Demetra Bellina: Emma Taramelli

Luca Bizzarri: Claudio Malesci

Lana Vladi: Niki

Valerio Morigi: Filippo

Luca Angeletti: Ettore Ascione

Magdalena Grochowska: Angelica

Stefania Rocca: Chiara Leonardi

Giuseppe Spata: Riccardo Della Martire

Giancarlo Previati: Giacomo

Elisabetta Coraini: Ginecologa di Sara

Silvia Cohen: Elide

Lele Vannoli: Ricettatore

Michelangelo Pulci: Andrologo

Herbert Ballerina: Giulio

“Tutta colpa di Freud” – location; progetto fermo per un anno per colpa del covid

La serie tv è stata girata tra le città di Roma e Milano in diverse location. La produzione è della Lotus Produzioni in collaborazione con RTI (Reti Televisive Italiane). Le riprese, iniziate a dicembre 2019, hanno subito uno stop per il lockdown di marzo 2020. Sono riprese nel luglio dello stesso anno.