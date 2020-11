A Tu si que vales 2020 ha vinto Andrea Paris. Il mago e prestigiatore ha lasciato tutti di stucco. Nemmeno i giudici pensavano che, in mezzo a tanti talenti internazionali, il giovane italiano potesse trionfare. La sua magia ha invece strabiliato il pubblico che ancora si interroga su come abbia fatto a far sì che tutti i presenti in studio avessero il 4 di picche, la carta scelta da Gerry Scotti. Ancora incredulo per quanto accaduto Paris ha dimostrato di essere un campione dal cuore d’oro. Il vincitore del programma di Canale 5 ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, morta di leucemia.

Tu si que vales, Andrea Paris devolve metà della vincita in beneficenza

In Campione con la C Maiuscila. Oggi tutti potrebbero titolare così: “A Tu si que vales vince Andrea Paris, un mago dal cuore grande”. Il motivo? Ebbene ancora incredulo per aver trionfato nel programma di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Sakata e Martin Castrogiovanni, Paris, non potendo abbracciare nessuno, ha dedicato la vittoria a Veronica Franco. Nel suo discorso da vincitore, oltretutto, Paris ha anche svelato di aver intenzione di devolvere metà del premio in beneficenza per la lotta contro la leucemia.

I telespettatori di Tu si que vales sanno molto bene chi sia Veronica Franco. La ragazza ha fatto la sua apparizione sul palco, in carrozzina, per cantare una meravigliosa canzone. La sua interpretazione ha fatto breccia nel cuore dei giudici e di tutti i presenti in studio, ma anche di tutti gli spettatori a casa. La sua voce è arrivata in ogni salotto, in ogni cucina o cameretta.

Oltre a ciò Veronica ha raccontato la sua storia e tutti i problemi avuti per spiegare a casa come mai fosse su una sedia a rotelle. La lotta contro la leucemia, ma anche le conseguenze delle cure e degli interventi. La giovane cantante ha mostrato la sua grande voglia di vivere ed il suo immenso amore per la musica.

Sarebbe dovuta essere, molto probabilmente, anche sul palco della Finale di Tu si que vales la bravissima Veronica Franco. Peccato però che la malattia se la sia portata via troppo presto. A dare la notizia della sua morte è stato Vanni Oddera, colui che l’aveva portata in trasmissione per farne conoscere a tutti il talento.

Chi è Andrea Paris?

Chi è Andrea Paris? Se lo stano chiedendo in molti. Nato a Foligno, nel 1980, Andrea Paris ha sbancato Tu si que vales dopo essere arrivato secondo a Italia’s Got Talent nel 2019.

E’ oltretutto lui l’artefice di un audio diventato famoso e super virale su Tik Tok dove con la figlia piccola recita una poesia molto speciale e piena di paroloni talmente difficili che un bambino fatica a ripetere.

Mago, prestigiatore, comico ed attore: Paris ha coniugato perfettamente tutti questi suoi talenti e creato uno spettacolo in grado di affascinare grandi e piccini.