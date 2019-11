Nuovo ingaggio per Gerry Scotti a Tu sì que vales 2019? La sua scuderia va a gonfie vele! Nella quarta puntata di sabato 9 novembre, infatti, in studio è partita la musica ed il ballerino Egisto ha sin da subito incuriosito l’amato conduttore di Caduta Libera. Che ne dite? Vi convince o no questo simpatico nonnino che si scatena sulle note degli Eiffel 65? In attesa di rivederlo (forse…), ecco il video Witty tv e Mediaset con l’esibizione di ieri sera.