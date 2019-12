Non manca molto all’ultima puntata di Tu sì que vales. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, ripercorriamo gli highlights dell’ottavo e penultimo appuntamento col talent show, in onda anche ieri sera, sabato 7 dicembre 2019, in prima serata su Canale 5. Ecco il video Witty tv e Mediaset Play con il meglio delle esibizioni, da rivedere in circa 150 secondi. Appuntamento a sabato 14 con la finale. Non mancate!