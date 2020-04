Tu si que vales e Scherzi a Parte tornano in onda, in replica, su Canale 5 per intrattenere e divertire i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset dopo Pasqua. In un periodo non facile per la televisione italiana, con le varie produzioni ferme e i programmi sospesi, l’ammiraglia Mediaset, visto il desiderio del pubblico di leggerezza e un po’ di spensieratezza, ha deciso di mandare in onda le repliche di due show che potranno far ridere grandi e piccini. I programmi, oltretutto, prenderanno il posto lasciato vuoto dal GF Vip 2020 e dal Serale di Amici di Maria De Filippi.

Tu si que vales e Scherzi a Parte: repliche in onda nella seconda metà di Aprile 2020

Come dicevamo non è un periodo facile per la televisione. A causa del Coronavirus e delle varie restrizioni: le nuove produzioni sono state bloccate sul nascere e diverse trasmissioni o fiction sono state sospese o rimandate a data da destinarsi. Come se non bastasse, poi, i pochi programmi ancora in onda hanno dovuto rivoluzionarsi. Studi vuoti perché impossibilitati ad accogliere il pubblico, niente ospiti e pochi addetti al lavori dietro le telecamere. Ampio spazio, infine, è stato dedicato all’informazione.

Oltre ad interessarsi alle news sul Coronavirus e sulle nuove disposizioni del governo, i telespettatori hanno però dimostrato di voler anche distrarsi. Serve un po’ di leggerezza e spensieratezza per affrontare le lunghe giornate chiusi in casa. Come fare dunque? Impossibilitati a mandare in onda nuovi show, la tv ha pensato alla riproposizione dei programmi più amati.

Visto l’enorme successo ottenuto dalle repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis, Mediaset ha preso una decisione importante. Per regalare qualche sana risata, in questo periodo così difficile e di grande incertezza, il mercoledì e il venerdì andranno in onda due programmi molto amati.

A partire dal 15 aprile 2020 i telespettatori potranno seguire, ogni mercoledì sera, le repliche di Tu si que vales. Belen Rodriguez e colleghi prenderanno dunque il posto lasciato vuoto da Alfonso Signorini e dal suo GF Vip. Il reality termina, infatti, mercoledì 8 Aprile.

Da venerdì 17 aprile 2020, invece, andranno in onda gli scherzi più divertenti ed irriverenti di Scherzi a Parte. Tali repliche copriranno così ‘il buco’ lasciato dal talent Amici. Siccome, però il Serale di Amici è già terminato, il 10 aprile andrà in onda il film Quasi amici.

Repliche anche su Italia 1: da Harry Potter a Twilight

Italia 1, invece, ha deciso di mandare in onda repliche di film molto amati dai più giovani. Visto l’ottimo successo ottenuto dalla saga di Harry Potter, infatti, la Rete giovane per antonomasia da venerdì 10 aprile punterà tutto sui vampiri di Twilight.

La meravigliosa storia d’amore fra Edward Cullen e Bella Swan terrà così compagnia ai telespettatori e a tutti i fan.