Prosegue con successo “Tu si que vales 2026“, il talent show campione d’ascolti del sabato sera condotto quest’anno da Elisabetta Canalis su Canale 5. Accanto alla ex Elina di Striscia La Notizia, i confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ecco le anticipazioni ed ospiti della puntata di oggi, sabato 17 ottobre 2026.

Tu si que vales 2026, orario su Canale 5 e giudici

Stasera, sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show di successo presentato da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Anche questa spazio a concorrenti di qualsiasi età e nazionalità pronti a stupire, emozionare e divertire il pubblico in studio e da casa. La formula dello show si conferma vincente e la risposta arriva dal pubblico, visto che anche la scorsa settimana la puntata del 10 ottobre 2026 ha incollato alla tv 3.477.000 telespettatori con il 24,64% di share.

Tutti gli artisti e performer sono pronti a mettere in scena esibizioni uniche che saranno poi sottoposte al giudizio insindacabile della giuria composta da: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Da non dimenticare poi la presenza di Sabrina Ferilli, voce e giudice del popolo.

Tu si que vales 2026, giudici e il ritorno di Belen Rodriguez

La puntata di Tu si Que Vales 2026 di sabato 17 ottobre 2026 potrà contare anche sulla presenza di Belen Rodriguez, uno dei ritorni più attesi e graditi di questa stagione. La showgirl argentina, infatti, è tornata quest’anno nel ruolo speciale e inedito di giurata della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar.

Naturalmente non mancheranno le incursioni di Giovannino pronto a disturbare e corteggiate allo stesso tempo Sabrina Ferilli. Momenti di grande divertimento che ogni settimana catalizzano l’attenzione del pubblico social e da casa.

Ma lo show del sabato sera di Canale 5 non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti che in modo delicato e toccante spesso snocciolano storie capaci di far riflettere e di lasciare il segno.

L’appuntamento con “Tu si que vales 2026” è il sabato in prima serata su Canale. 5.