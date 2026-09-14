Nuova registrazione di Tu si que vales 2026. Oggi negli studi Elios erano tutti presenti per dar il via a una puntata dell’amatissimo programma di Canale 5 in onda tra qualche settimana sull’ammiraglia Mediaset. Oltre ai Vip già noti presenti in giuria, oltre ai conduttori dello show, in studio, però, sono approdati altri personaggi famosi per l’ormai consueta gara di lip-sync. Di chi si tratta? Grazie alle nostre talpe possiamo dirvi che vi erano: tre attori e un cantante. Tutti volti molto amati. Volete sapere i nomi? Scoprirli insieme a noi!

Tu si que vales 2026 nuova registrazioni: le anticipazioni sugli ospiti

Curiosi di sapere cosa accadrà a Tu si que vales 2026 secondo le anticipazioni sugli ospiti riguardanti la nuova registrazione? Possiamo fornirvi i nomi dei prossimi ospiti che vedrete in prima serata su Canale 5 per una nuova entusiasmante puntata della lip-sync battle. Ebbene sì, la sfida tra giudici e ospiti si accenderà sempre di più. Solo una coppia vincerà. Tutti sono super agguerriti e ogni duello promette colpi di scena eccezionali.

Chi vi sarà? Ad approdare in studio: Gabriel Garko, J-Ax, Pierluigi Pardo, Francesca Chillemi e Lino Banfi.

Quali i duetti e quali le canzoni scelte per l’attesissima performance?

Rudy Zerbi duetterà con Gabriel Garko sulle note di una canzone di Luca Carboni e Jovanotti. Speriamo che Rudy faccia la sua parte e non si limiti solo a presentarsi sul palco.

Maria De Filippi, invece, duetterà con J-Ax sulle note di una canzone cantata da Iva Zanicchi e Orietta Berti. Sicuramente questo sarà un duetto molto interessante e divertente.

Paolo Bonolis in coppia con Pierluigi Pardo darà vita a un medley sulle note dei brani di Mick Jagger.

Luciana Littizzetto e Francesca Chillemi si esibiranno sulle note della canzone di Gaia ed Elodie cantando Chiamo io chiami tu.

Per finire Sabrina Ferilli e Lino Banfi si esibiranno sulle note di un medley di brani di Little Tony e Bobby Solo. Vinceranno loro? Per scoprirlo occorrerà seguire le puntate di Tu si que vales 2026.

Non solo lip-sync ma anche forti emozioni

Ovviamente la nuova edizione di Tu si que vales 2026 non sarà incentrata solo sulla battaglia tra giudici e ospiti con il lip-sync. Come al solito il pubblico assisterà, in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, a esibizioni spettacolari, ricche di emozioni e pronte a mozzare il fiato. Acrobati, ballerini, sportivi, ma anche cantanti o semplici intrattenitori. Tutti tenteranno di mostrare il proprio talento. Sicuramente, tra i vari concorrenti, non mancheranno anche quelli “meno talentuosi” e quelli più polemici, pronti a scatenare una rissa verbale con i giudici più “cattivi” e intransigenti.