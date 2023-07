Nuova registrazione di Tu si que vales 2023 ed ecco nuove anticipazioni su ospiti e news sul programma che andrà in onda subito dopo le ferie estive. Cosa è successo nel talent? In anteprima le talpe di Amici News ci hanno rivelato il nome di un ospite famoso che vedremo in una delle prossime puntante – ahimè risulta quasi impossibile sapere esattamente in quale – e che farà ballare tutti, ma proprio tutti. Nessuno riuscirà a rimanere immobile sul divano di casa.

Tu si que vales 2023 ospiti: arrivano Joey & Rina

Famosissimi sui social, per i loro video / reels, imitatissimi da tutti e contesi dagli artisti. Ormai tutti vogliono che loro creino una coreografia sul loro brano per aiutarli a farlo diventare virale. Di chi stiamo parlando? Non servono presentazioni. Basta il nome: Joey & Rina. Sono loro, secondo le talpe di Amici News, gli ospiti di una delle prossime puntate di Tu si que vales 2023.

Cosa succederà in studio? I due si esibiranno sulle note di Disco Paradise e Mon Amour, quest’ultimo un vero e proprio tormentone di Annalisa. A ballare con loro andranno anche i giudici e Rudy Zerbi, come al solito, darà prova di quanto la danza non faccia per lui. Se dovesse giudicarlo la Celentano, scoordinato come è, non lo salverebbe nessuno, nemmeno la loro decennale amicizia, da un voto bassissimo.

Gli altri spoiler: la presenza di Giovannino

Cos’altro è accaduto durante la nuova registrazione di Tu si que vales 2023? Giovannino ha, come al solito, fatto numerosi scherzi a Sabrina Ferilli. Ne vedremo delle belle proprio perché la preda preferita del piccoletto sarà sempre l’attrice che nel talent ricopre i panni di madrina della giuria popolare.

In primis Giovannino arriva in motocarrozzetta invitando Sabrina Ferilli a salire, ma lei rifiuta. Al suo posto sale Maria De Filippi con berretto e occhiali ad hoc, ma senza scarpe. Per fare uno scherzo alla conduttrice, Sabrina e Luciana si alleano e gliele nascondono.

Poi? Giovannino ha fatto vari scherzi ed una volta ha dovuto correre dentro e fuori dallo studio, più veloce che poteva, perché Sabrina lo inseguiva con le scarpe in mano, super armata, pronto a picchiarlo.