Tu si que vales 2022 stasera, sabato 26 novembre 2022 non va in onda: il motivo è semplice, il programma si è concluso lo scorso sabato con la puntata finale che ha visto trionfare Marco Mingardi.

Tu si que vales 2022 stasera non va in onda: ecco perché, il motivo

Il vincitore di Tu si que vales 2022 è Marco Mingardi, proclamato lo scorso sabato, era stato prima eliminato alla Semifinale, dopo lo spareggio, tanto che Maria De Filippi gli aveva consigliato caldamente di chiamare l’amico Carlo Conti per il torneo di Tali e quali.

Il ripescaggio

Marco Mingardi è stato poi richiamato per la Finale. Da qual momento ha iniziato a credere di potercela fare. Il suo glow up è stato davvero sorprendente e i giudici glielo hanno riconosciuto. La prima esibizione non era piaciuta molto. Talentuoso, ma troppo spocchioso era stato il giudizio. Poi le cose sono cambiate e in meglio. Prima della vittoria ha chiamato al cellulare la mamma che lo aveva iscritto al programma di Canale 5. Ecco il video Witty Tv.

Chi è Marco Mingardi vincitore di Tu si que vales 2022

Marco Mingardi 54 anni, è il cantante imitatore di Nettuno che ha trionfato sabato scorso a Tu si que vales, programma in onda su Canale 5. Fin da giovane coltiva la passione per il canto e per l’arte dell’imitazione. Libero professionista di professione, Marco imita artisti come Fausto Leali, Lucio Dalla e Franco Califano. A Tu si que vales 2022 viene iscritto dalla madre. Inizialmente viene eliminato, ma grazie ad un ripescaggio arriva alla finale e ne diventa il vincitore dell’edizione 2022 condotta da Belén Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, e che ha visto ancrora una volta in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. In veste di rappresentante della giuria popolare la spumeggiante attrice Sabrina Ferilli.