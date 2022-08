Tu si que vales 2022 quando inizia? Quando torna in tv l’amatissimo talent show condotto da Belen Rodriguez con, in giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi e come volto della giuria popolare l’amatissima Sabrina Ferilli? Ecco svelata la data di messa in onda delle nuove puntate. Non appena tutti saranno tornati a scuola e le vacanze saranno così ufficialmente finite, il programma dell’ammiraglia Mediaset tornerà a tener compagnia ai suoi affezionati spettatori con uno spettacolo davvero unico nel suo genere.

Tu si que vales 2022 quando in tv: svelata la data

Quando inizia Tu si que vales 2022? Quando vedremo in tv le nuove puntate? Sabato 17 settembre 2022, in prima serata su Canale 5, prenderà il via la nuova stagione. Saranno sicuramente tanti i momenti esilaranti, ma soprattutto saranno altrettanti le esibizioni che ci terranno – come pubblico – con il fiato sospeso o che ci commuoveranno, proprio così come è sempre stato.

Cosa ci aspetta? Prevederlo è davvero difficile. Sicuramente ci saranno esibizioni ricche di magia, altre che ci faranno ridere a crepapelle ed altre ancora che ci lasceranno di stucco. Dagli equilibristi ai ginnasti, dalla magia del trapezio a quella del cerchio, dai danzatori, che tanto piacciono a Rudy Zerbi, agli spettacoli di magia vera e propria. Dai mentalisti ai cantanti, passando anche per talenti improbabili pronti ad entrare in scuderia.

Sarà uno spettacolo vedere a quali concorrenti si affezioneranno maggiormente i giudici e con quali, invece, litigheranno. Chi spaventerà, quest’anno, la bellissima Sabrina Ferilli? Torneranno le sue vecchie conoscenze, Giovannino compreso, o ci saranno nuove new entry? Quali scherzi avrà in serbo Maria De Filippi per la sua grande amica e collega?

Un sabato ricco di appuntamenti: tanti graditi ritorni

Sabato 17 settembre 2022 faranno ritorno in tv tanti programmi molto amati. C’è in primis da sottolineare come nel giro di pochi giorni, tra sabato 17 e lunedì 19 settembre, riprenderanno tutti i programmi di Maria De Filippi: da Uomini e Donne ad Amici.

Oltre a loro riprenderà, proprio sabato, anche Verissimo, il programma di Silvia Toffanin e ci attendiamo bellissime interviste anche ai protagonisti dello show serale pronto a sfornare nuovi acclamatissimi talenti.