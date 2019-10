Tensione tra Matteo Dalainon e Teo Mammucari? A Tu sì que vales 2019 il “colorato” concorrente replica al giudice, che poco prima lo accusa di non saper far nulla. L’esibizione è sulle note della canzone “Senza confini” e c’è chi chiede di ricantare il brano in russo. Il risultato? Il momento è quello che è, coi giudici pronti a mandar via l’aspirante talento. Ecco il video Witty tv e Mediaset, tratto dalla prima puntata di sabato 19 ottobre 2019.