Torna Tu si que vales, il talent show di successo condotto con grandissimo successo di ascolti da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. Ecco per voi le anticipazioni della seconda puntata in onda sabato 26 ottobre 2019 in prima serata.

Tu si que vales, seconda puntata sabato 26 ottobre

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con Tu si que vales, il talent show condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni in prima serata su Canale 5. C’è grandissima attesa per la seconda puntata del programma che ha letteralmente sbancato gli ascolti, registrando durante la prima puntata un vero e proprio record sfiorando i 5 milioni di telespettatori.

La prima puntata, infatti, ha catalizzo l’attenzione con tantissime esibizioni che hanno emozionato e divertito il pubblico in studio e da casa. Lo show ha intrattenuto, vincendo la gara degli ascolti del sabato sera, una media di 4.988.000 spettatori pari al 28% di share.

Tu si Que Vales 2019, giudici e presidente della giuria popolare

Come sempre al centro dello show i grandi talenti non solo italiani, ma di qualsiasi nazionalità pronti a mettersi in gioco portando sul palcoscenico il proprio talento Ogni singolo concorrente arriva sul palcoscenico con un solo obiettivo: conquistare i si dei quattro giudici del programma che ricordiamo sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Dalle loro poltrone bianche, i giudici dovranno giudicare le performance dei concorrenti e riconoscere se hanno di fronti dei veri talenti oppure no.

Affianco a loro la presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare composta da cento votanti presenti in studio che potranno cambiare il destino di alcuni concorrenti in gara.

Ricordiamo che il programma è prodotto dalla Fascino P.g.t. di Maria De Filippi per Mediaset.