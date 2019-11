Stasera, sabato 16 novembre 2019, la quinta puntata di Tu sì que vales si è aperta con una nuova esibizione di Tip e Tap. Ad inizio trasmissione, infatti, Gerry Scotti ha fato nuovamente spazio al duo di gemelli, che in studio hanno coinvolto sia Maria De Filippi che Rudy Zerbi. La conduttrice di Canale 5 è stata riportata indietro nel tempo, fino al suo ottavo compleanno. “Zeber”, invece, è stato baciato a sorpresa… Ecco il video Witty tv con l’intero momento, andato in onda in apertura in prima serata su Canale 5.