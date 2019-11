Il signor Vincenzo si presenta a Tu sì que vales, canta, ma Rudy Zerbi non apprezza. Il giudice chiede al concorrente di ritornare, ma il diretto interessato non se ne va e in qualche modo fa l’offeso. A fare da sfondo? Il consiglio, spassionato, di Maria De Filippi, che al partecipante così suggerisce: “Mandalo a quel paese!“. E la polemica esplode: giusto o no leggere su un foglietto le parole delle canzoni interpretate in studio? Ecco il video Witty tv e Mediaset dalla puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019, con l’esibizione dell’uomo ed i relativi commenti dei giudici.