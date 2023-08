Troppo forte è il sesto film di Carlo Verdone alla regia ed è datato 1986. Lo stile è quello tipico a cui l’artista romano ci ha abituato, una comicità spiccata ma sempre ombrata da una amara vena di malinconia, un mix che gli ha regalato un successo che dura da decenni.

Ma Troppo forte ha un punto di forza in più: la partecipazione di Alberto Sordi, che porta di nuovo in scena l’uno di fianco all’altro i massimi rappresentanti di due generazioni di attori e comici italiani (Sordi e Verdone avevano già fatto coppia ne In viaggio con papà). L’appuntamento con la risata è per Sabato 12 Agosto su Rete 4 alle 21.25: di seguito tutte le curiosità.

Troppo forte: la trama in breve e il cast

Oscar Pettinari è un bullo romano, caciarone e bugiardo, che sogna di sfondare nel cinema. Dopo essere stato scartato da un produttore, il giovane incontra due persone che gli sconvolgono la vita: l’attricetta americana Nancy e Corelli, un avvocato pittoresco e con pochi scrupoli. Quest’ultimo riesce a convincere Oscar a lasciarsi coinvolgere in una tentata truffa…

Oltre a Carlo Verdone e Alberto Sordi, fanno parte del cast Stella Hall, Mario Brega, Alessandra Vazzoler e John Steiner.

Le curiosità sul film

Troppo forte è un film commedia del 1986 di e con Carlo Verdone. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: