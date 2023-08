Sta avendo luogo questa sera, Martedì 8 agosto 2023, con diretta su Canale 5, la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in ricordo dell’ex presidente di Milan e Monza, le due formazioni che si stanno sfidando proprio in questi minuti allo stadio di Monza. Una partita ricca di emozioni, soprattutto per la famiglia Berlusconi, presente in tribuna.

Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: le lacrime di Pier Silvio – Video

Allo stadio, ad assistere alla partita tra Monza e Milan, seduti in tribuna ospiti c’è Pier Silvio Berlusconi accompagnato da suo figlio Lorenzo Mattia. Accanto a lui siedono il fratello Luigi, il più piccolo dei figli di Silvio Berlusconi, e accanto a una seduta vuota riservata alla memoria dell’ex presidente delle due formazioni, siede Marta Fascina, ultima compagna dell’ex premier.

Accanto a Pier Silvio, c’è Adriano Galliani, uomo si fiducia di Silvio Berlusconi, che con lui ha vinto moltissimi trofei con il Milan.

Commozione alla partita Monza-Milan

La serata è iniziata con le esibizioni de Il Volo, il trio di cantanti molto amato da Silvio Berlusconi. Poi il minuto di silenzio e la presentazione delle squadre con l’ingresso in campo anche delle giovanili. Scambio di targhe e maglie tra i rispettivi presidenti e fisico di inizio. Momenti ricchi di emozioni che hanno visto commuovere Pier Silvio Berlusconi, più volte inquadrato dalle telecamere di Canale 5 con gli occhi lucidi.

Le parole di Pier Silvio al Trofeo Silvio Berlusconi

Ospite dei microfoni di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex patron di Monza e Milan, ha parlato così in occasione del trofeo dedicato al papà: “Questa serata per noi è emozionante. Mio papà era un grande uomo di sport, ha sempre amato il Milan e il Monza, ci ha abituato a dei miracoli e questa sera tanta emozione nel cuore. Per noi figli è una cosa bellissima, è una prova dell’umanità di mio padre e del valore che ha dato allo sport”.