Torna uno degli appuntamenti calcistici più seguiti il Trofeo Berlusconi, ma non sarà quello che ha contraddistinto il mondo del calcio estivo dagli anni ‘90. Sarà infatti un nuovo trofeo che prenderà il nome di Trofeo Silvio Berlusconi.

Trofeo Silvio Berlusconi, Milan – Monza su Canale 5: quando in tv

L’8 agosto 2023 nasce infatti il Trofeo Silvio Berlusconi, prima edizione del trofeo calcistico in ricordo dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi scomparso lo scorso 12 giugno a Milano.

“Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Milan e AC Monza annunciano la scelta di istituire il “Trofeo Silvio Berlusconi”, un’amichevole che i due Club amati dal Presidente disputeranno ogni anno e la cui prima edizione si terrà l’8 agosto. La sfida sarà Monza-Milan, all’U-Power Stadium di Monza, con calcio di inizio alle ore 21.00″. – È quanto si legge nel comunicato stampa che le due società calcistiche, di cui Berlusconi è stato presidente (del Milan dal 1986 al 2017, del Monza dal 2018) hanno diffuso nelle scorse ore.

Protagoniste del trofeo saranno le due squadre lombarde legate alla famiglia Berlusconi. Stesse squadre anche nelle edizioni successive, in cui – si legge nella nota – “Ci sarà un’alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match”.

Diretta su Canale 5 del Trofeo Silvio Berlusconi

La partita, che vedrà sfidarsi Milan e Monza in ricordo Silvio Berlusconi, andrà in onda in diretta su Canale 5 in prima serata, e rientra tra gli appuntamenti delle amichevoli calcistiche in vista dell’avvio della nuova stagione del Campionato di Serie A 2023 – 2024.

Trofeo Luigi Berlusconi in ricordo del padre dell’ex premier

Silvio Berlusconi è stato invece l’ideatore del Trofeo Luigi Berlusconi, chiamato brevemente Trofeo Berlusconi, in memoria del padre Luigi, che ogni estate e per molti anni ha rappresentato un appuntamento fisso per telespettatori e tifosi, in attesa del calcio che conta.

Il Trofeo Luigi Berlusconi si è disputato senza interruzione dal 1991 al 2015 sempre con protagonista il Milan in campo, opposto il più delle volte alla Juventus. In quattro edizioni, al posto dei bianconeri, hanno disputato l’incontrò calcistico l’Inter (1992 e 2015), il Real Madrid (1993), il Bayern Monaco (1994) e il San Lorenzo (2014).

L’ultima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi è quella che si è disputata nel 2021, l’unica senza il Milan, tra Monza e Juventus.