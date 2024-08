Il campionato di Serie A sta per tornare ma prima Milan e Monza saranno impegnate nella seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Le due squadre, legate indissolubilmente al nome dell’imprenditore e politico italiano, si sfideranno allo stadio San Siro. Vediamo insieme quando e dove sarà possibile vedere il match.

Milan-Monza, seconda edizione del Trofeo Berlusconi: dove vedere la gara

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Trofeo Silvio Berlusconi. La seconda edizione vedrà ancora una volta sfidarsi il Milan e Monza ma non più all’U-Power Stadium di Monza. Questa volta lo scenario scelto è San Siro per una gara che sarà trasmessa in diretta alle 20.30 in prima serata su Canale 5. Per chi si trova in vacanza, sarà possibile vederla in contemporanea streaming anche sul sito di Mediaset Infinity e quello di Sportmediaset.

Si parte da un ampio pre-partita, con il calcio d’inizio fissato per le 21. Il Trofeo Silvio Berlusconi vuole ricordare chi ha dato tanto al Milan conquistando 29 trofei, tra cui 5 Champions. Con il Monza invece, Berlusconi è riuscito ad ottenere una storica promozione in Serie A e una salvezza conquistata con grande anticipo. Ogni anno le due squadre si affronteranno per ricordare le imprese calcistiche di Silvio Berlusconi.

Il trofeo sarà l’occasione per vedere sul campo anche i nuovi allenatori dei club lombardi. Paulo Fonseca, dopo le amichevoli estive, debutta a San Siro sulla panchina del Milan e si trova di fronte un uomo che ha dato tanto ai rossoneri. Alessandro Nesta è infatti il neotecnico del Monza e per ben dieci anni ha guidato la difesa del Milan.

Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore ❤️ In diretta dallo stadio San Siro, la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi vi aspetta martedì 13 agosto alle 20.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity 🏆⚽️ pic.twitter.com/PpXuqsjbiI — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 3, 2024

Gli impegni in campionato e coppa Italia

Il Milan dovrà affrontare nella prima giornata di campionato il Torino, gara prevista per sabato 17 agosto alle 20.45 mentre entrerà in gioco nella Coppa Italia solo dagli ottavi. Il Monza invece sfiderà l’Empoli nella prima di Serie A sempre il 17 agosto alle 20.45 mentre venerdì 9 sarà impegnato contro il Sudtirol in Coppa Italia.