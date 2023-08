Agosto è il mese preferito dai tifosi italiani. Oltre a ricominciare il campionato, infatti, la cui prima giornata si giocherà fra il 19 e il 21 del mese, ci saranno altri appuntamenti interessanti, decisamente da non perdere.

Uno è quello con la Coppa Italia a partire dall’11 Agosto, l’altro è invece una novità assoluta, trattandosi del primo Trofeo Silvio Berlusconi 2023. Ecco quali saranno le squadre impegnate e quando e dove si potrà vedere in tv.

Primo Trofeo Silvio Berlusconi: le squadre partecipanti

Lo scorso 12 Giugno, all’età di 86 anni, si è spento Silvio Berlusconi che, come è noto, oltre ad essere stato uno dei massimi esponenti della politica italiana degli ultimi decenni, è stato anche un uomo legatissimo al mondo del calcio.

Dopo aver vinto ben 29 trofei in totale con il Milan, di cui è stato presidente dal 1986 al 2017, nel 2018 Berlusconi acquistò il Monza riuscendo a riportarlo in Serie A nel 2022.

Ecco perché saranno proprio il Milan e il Monza a contendersi ogni anno, alternando gli stadi, il Trofeo Silvio Berlusconi, che nasce con il preciso scopo di onorare e tenere viva la memoria dell’imprenditore lombardo. Si comincia dall‘U Power Stadium di Monza, quindi nel 2024 si giocherà a San Siro.

Quando e dove in tv

La partita per aggiudicarsi il primo Trofeo Silvio Berlusconi verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. L’appuntamento è per le ore 21.00 circa di Martedì 8 Agosto. Una serata all’insegna del grande calcio quindi, ma anche dello spettacolo e del ricordo.

Il match è importante, oltre che per il trofeo in sé, anche come test di pre-campionato, essendo sia il Milan che il Monza fra le compagini che animeranno la Serie A. Dunque ci sarà certamente da divertirsi e non soltanto per i tifosi delle due squadre in campo, ma per tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale.