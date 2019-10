Ieri sera c’è stato un grandissimo tributo da parte de Le Iene a Nadia Toffa, ex conduttrice spentasi lo scorso 13 agosto. 100 iene, tra inviati ed ex conduttori, si sono riuniti in studio per ricordare la collega scomparsa. La conduttrice Alessia Marcuzzi, con la voce rotta dall’emozione, ha ricordato la sua vecchia amica: “La cosa migliore da fare era stare qua, tutti uniti, tutti insieme e festeggiare la vita. Questo è quello che voleva Nadia. Lei sorrideva sempre”.

Le Iene, tributo a Nadia Toffa: le assenze di Blasi, Mammuccari e Leone pesano più delle presenze

C’erano veramente tutti ieri sera nello studio de Le Iene per tributare Nadia Toffa. Da Luciana Litizzetto a Simona Ventura, fino a Fabio De Luigi, Alessandro Cattelan e tanti altri ancora. Come sempre, però, nel nostro paese fanno più notizie le assenze che le presenze. E così, come in occasione dei funerali della compianta Nadia, il popolo del web ha voluto sottolineare chi non fosse presente allo splendido tributo offerto dalla produzione de Le Iene.

Tra le cento iene mancavano Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari, ex conduttori del programma. Nel prossimo paragrafo cercheremo di spiegare perchè non erano presenti al tributo per Nadia Toffa.

Perchè Ilary Blasi, Teo Mammucari e Miriam Leone non c’erano per Nadia Toffa?

Molti se lo sono chiesti nelle ultime ore, ma pochi sanno la verità. Ilary Blasi, Teo Mammucari e Miriam Leone erano i grandi assenti della puntata di ieri sera de Le Iene. Ma perchè non erano presenti al tributo per Nadia Toffa?

La Blasi, come evidenziato dalle sue Instagram stories, è impegnata a Londra per lavoro (si presume). Teo Mammucari, invece, pare stesse registrando una puntata di Tu si que vales, programma che andrà in onda presto su Canale 5. Miriam Leone, invece, pare fosse impegnata in un set fotografico ed era abbastanza lontana dal luogo di registrazione de Le Iene.

Si poteva rimediare? Certo, si può fare di tutto. Come ad esempio godersi un tributo ad una donna scomparsa tragicamente senza per forza criticare ed evidenziare le assenze più che le presenze.

Nadia ieri sera era lì, in mezzo alle cento iene, e le ha abbracciate tutte, ha ringraziato il pubblico e poi è tornata nel suo posto felice. Le assenze per lei non hanno fatto rumore.

