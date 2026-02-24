Tredici Pietro, con il brano ‘L’uomo che cade‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il rapper è alla sua prima partecipazione sul palco dell’Ariston, dopo non essere stato scelto lo scorso anno con ‘Verità‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘L’uomo che cade’.

Il testo di “L’uomo che cade” di Tredici Pietro a Sanremo 2026

Questo il testo de ‘L’uomo che cade‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Pietro Morandi (Tredici Pietro), M. Spaggiari e A. Di Martino.

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo

Lo aspetto come l’ultima cena

Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto

Ma di me non ho rispetto

E mi sporco

Sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi

A restare con me e,

Chiusa in uno specchio,

C’è tutto il tuo riflesso e… e

Cambi forma

Alle parole

Come il fumo alle feste

Muovi tutto ciò che è attorno

Come un Dio della notte

Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città)

Che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film

La grande esplosione

La notte che conquista il giorno un nuovo colore

Sei la lama

Trafitta

E io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l’anima

Forse potresti sì forse puoi

Chiudermi la porta in faccia

Se rivedermi al Margine ti scioglie l’ansia

Dimmi che hai troppe cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade

“L’uomo che cade” di Tredici Pietro: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

Tredici Pietro porta il rapper a Sanremo. Il cantante sceglie una canzone con un ritornello pop che strizza l’occhio al mondo di Tiktok. Ma qual è il significato de L’uomo che cade’? Il brano racconta di cadute, di quando non sempre si riesce a realizzare i propri sogni e si finisce con il fallire e col rischiare di trascinare anche l’altro giù.

Come spiegato dal rapper: “Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute”.

Nella serata delle cover, Tredici Pietro porterà ‘Vita‘ di Lucio Dalla e Gianni Morandi, accompagnato da Galeffi, Fudasca & band.

Chi è Tredici Pietro

Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è il figlio di Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan. Nato nel 1997, cresce sin da piccolo nella musica e con un cognome pesante che lo ha portato, in passato, ad avere un momento di sconforto e ad autosabotarsi. Esordisce nel 2018 con il suo primo singolo “Pizza e fichi”. Un anno dopo, esce il featuring con Madame su “Farabutto”. Quest’anno, è diventata virale “Che gusto c’è”, brano realizzato in collaborazione con Fabri Fibra.