Tredici Pietro, con il brano ‘L’uomo che cade‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il rapper è alla sua prima partecipazione sul palco dell’Ariston, dopo non essere stato scelto lo scorso anno con ‘Verità‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘L’uomo che cade’.
Il testo di “L’uomo che cade” di Tredici Pietro a Sanremo 2026
Questo il testo de ‘L’uomo che cade‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Pietro Morandi (Tredici Pietro), M. Spaggiari e A. Di Martino.
L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo
Lo aspetto come l’ultima cena
Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te
Sarà anche colpa del tuo aspetto
Ma di me non ho rispetto
E mi sporco
Sotto la pelle
Ho gli interni neri come una Mercedes
Tu ti sporchi
A restare con me e,
Chiusa in uno specchio,
C’è tutto il tuo riflesso e… e
Cambi forma
Alle parole
Come il fumo alle feste
Muovi tutto ciò che è attorno
Come un Dio della notte
Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente
Ma se ti farà male allora non pensare
Chiudimi la porta in faccia
Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa
Dimmi che hai troppe
Cose da dire
Cose da fare
Fogli bruciare
Per rimanere ferma a guardare
L’uomo che cade, l’uomo che cade
Se solo tu
Se solo sapessi che voglio soltanto che resti
Andassi via
Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi
Dalla città (dalla città)
Che non riposa mai (che brucia ormai)
Forse sapresti chi sei
Tu sei la fine del film
La grande esplosione
La notte che conquista il giorno un nuovo colore
Sei la lama
Trafitta
E io il tuo polmone
Ma se ti farà male allora non pensare
Chiudimi la porta in faccia
Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa
Dimmi che hai troppe
Cose da dire
Cose da fare
Fogli bruciare
Per rimanere ferma a guardare
L’uomo che cade, l’uomo che cade
E faccio un’altra figuraccia
Come un bambino scivolato in una piazza
A volte siamo bravi a sparire
Per non rischiare
Di farci male
Se guardi su c’è un uomo che cade,
L’uomo che cade, un altro che cade
Se solo tu
Andassi via
Dalla città che fotte l’anima
Forse potresti sì forse puoi
Chiudermi la porta in faccia
Se rivedermi al Margine ti scioglie l’ansia
Dimmi che hai troppe cose da dire
Cose da fare
Fogli bruciare
Per rimanere ferma a guardare
L’uomo che cade, l’uomo che cade
E faccio un’altra figuraccia
Come un bambino scivolato in una piazza
A volte siamo bravi a sparire
Per non rischiare
Di farci male
Se guardi su c’è un uomo che cade,
L’uomo che cade, un altro che cade
“L’uomo che cade” di Tredici Pietro: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
Tredici Pietro porta il rapper a Sanremo. Il cantante sceglie una canzone con un ritornello pop che strizza l’occhio al mondo di Tiktok. Ma qual è il significato de L’uomo che cade’? Il brano racconta di cadute, di quando non sempre si riesce a realizzare i propri sogni e si finisce con il fallire e col rischiare di trascinare anche l’altro giù.
Come spiegato dal rapper: “Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute”.
Nella serata delle cover, Tredici Pietro porterà ‘Vita‘ di Lucio Dalla e Gianni Morandi, accompagnato da Galeffi, Fudasca & band.
Chi è Tredici Pietro
Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è il figlio di Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan. Nato nel 1997, cresce sin da piccolo nella musica e con un cognome pesante che lo ha portato, in passato, ad avere un momento di sconforto e ad autosabotarsi. Esordisce nel 2018 con il suo primo singolo “Pizza e fichi”. Un anno dopo, esce il featuring con Madame su “Farabutto”. Quest’anno, è diventata virale “Che gusto c’è”, brano realizzato in collaborazione con Fabri Fibra.