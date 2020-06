Tutti i segreti verranno a galla in Tredici 4. Arriva su Netflix l’ultima stagione della serie Tv teen diventata un vero e proprio caso mediatico. Lo show, basato sul romanzo di Jay Asher, si è fatto conoscere al pubblico per la sua rappresentazione cruda e realistica di argomenti delicati tra gli adolescenti, come il suicidio e la violenza. Archiviata la drammatica storia di Hannah Baker, aver sventato una sparatoria e aver poi affrontato lo sconvolgente omicidio di Bryce Walker, l’odiato compagno di scuola, Clay e i suoi amici saranno alle prese con le conseguenze amare in seguito alla morte di Monty. Tredici 4, composto da tredici episodi, sarà disponibile sulla piattaforma dal 5 giugno.

Tredici 4 su Netflix: la trama dell’ultima stagione

Avevamo lasciato i nostri protagonisti festeggiare la risoluzione del caso relativo a Bryce Walker. In un inaspettato cliffhanger, il finale della terza stagione aveva svelato come i veri colpevoli fossero Alex e Jessica. In realtà, gli amici erano riusciti a coprire le loro tracce, facendo ricadere le accuse su Monty, già in carcere per violenza sessuale ai danni di Tyler. Questi, non vedendo una via d’uscita, è morto in prigione in circostanze misteriose.

Tredici 4 ripartirà da qui: la verità sulla morte di Monty, ma anche sull’omicidio di Bryce, verranno fuori. Clay, Alex, Jessica e tutti gli altri saranno alle prese con un enorme fardello dato che hanno addossato la colpa a un innocente (ovvero a Monty). Intanto, qualcuno arriva in città e ha tutta l’aria di sapere come sono andate le cose. Si tratta di Winston, ex ragazzo di Monty, che proverà a indagare sulla sua scomparsa prematura e i motivi che l’hanno portato a uccidersi in carcere.

Tredici 4 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di Tredici 4 ritroveremo Dylan Minnette nel ruolo di Clay Jensen; Christian Navarro è Tony Padilla; Alisha Boe è Jessica Davis; Brandon Flynn è Justin Foley; Miles Heizer interpreta Alex Standall; Ross Butler è Zach Dempsey; Devin Druid è Tyler Down. Nell’ultima stagione ritroveremo anche Timothy Granaderos nel ruolo di Montgomery de la Cruz e Justin Prentice in quelli di Bryce Walker; Amy Hargreaves è Lainie Jensen; Grace Saif è Amorowat Anysia “Ani” Achola. New entry, Deaken Bluman nei panni di Winston Williams.