Stasera in prima tv su Canale 5 alle 21.20 va in onda il film Tre sorelle, di Enrico Vanzina. Volete sapere se la pellicola è tratta da una storia vera oppure no? Ve lo diciamo di seguito.

Tre sorelle: trama in breve e interpreti principali

Marina scopre che il marito ha una relazione extraconiugale con un uomo e cerca conforto nella sorella Sabrina che però, a sua volta, è stata appena lasciata. Le due donne, per distrarsi dai problemi di cuore, decidono di trascorrere le vacanze estive insieme nella loro bellissima villa al Circeo.

Qui le raggiunge Caterina, la terza sorella, che pure non se la passa bene dal punto di vista sentimentale. Le signore cercano di divertirsi e gettarsi i grattacapi alla spalle, ma si ritrovano impigliate nella rete amorosa di uomini cialtroni in cerca di avventure.

Il cast principale del film è tutto al femminile e annovera Serena Autieri (Marina), Giulia Bevilacqua (Sabrina) e Chiara Francini (Caterina). Ci sono anche Rocio Munoz Morales, Luca Ward e l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Il film è tratto da una storia vera?

Rispondiamo subito a questa domanda dicendovi di no, Tre sorelle non è tratto da una storia vera ma scaturito dalla fantasia di Enrico Vanzina, che lo ha scritto e diretto nel 2022. Detto ciò, non tragga in inganno il titolo identico a quello del famoso dramma teatrale del 1900 di Anton Cechov (Tre sorelle o Le tre sorelle), con cui il film non ha nulla in comune.

La commedia che va in onda questa sera sulla principale delle reti Mediaset è leggera e scanzonata come nel più tipico stile di Vanzina, un’ora e mezza di battute e risate scacciapensieri senza il minimo impegno. Le storie narrate sono piuttosto banali, senza grande originalità, ma la commedia è comunque divertente e, soprattutto, interpretata in maniera brillante dalle attrici protagoniste.