Uscirà nei cinema il prossimo 1 gennaio 2023 Tre di troppo, la nuova commedia scritta diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Un film che farà ridere ma anche riflettere sul tema della maternità. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele interpretano Marco e Giulia, una coppia che ha trovato il proprio equilibrio nella vita senza figli. Per loro il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati e soggiogati da piccoli esseri pestiferi, e il Paradiso, dove uomini e donne liberi da sensi di colpa, si godono i piaceri della vita senza figli e fieri di vivere in appartamenti sempre in perfetto ordine. Loro sanno bene da che parte stare, ben distanti da quelle coppie di amici in perenne crisi coniugale e logorati dalla vita da genitori. Eppure, il destino è già all’opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all’improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita precedente diventerà il loro unico obiettivo.

Intervista a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. A De Luigi abbiamo chiesto come mai abbia deciso di portare sullo schermo una storia che porta a riflettere su un tema così attuale come quello della scelta di diventare genitori: “Mi hanno proposto questo copione due sceneggiatori. Mi sembrava l’occasione giusta per provare a misurarmi con la regia come hanno fatto altri colleghi. Mi sono divertito ad interpretare poi il ruolo di protagonista accanto a Virginia”.

Per Virginia Raffaele è stato un ritorno al cinema a distanza di alcuni anni. La comica aveva prestato la voce in alcuni film d’animazione. La Raffaele si è prestata in questa commedia a vestire i panni di una donna che per incantesimo diventerà madre: “Mi sono chiesta più volte cosa avrei fatto io nei panni di Giulia. Il personaggio è stato talmente scritto bene che è stato facile seguire la sua evoluzione”.

Le abbiamo poi chiesto se dopo le riprese fosse cambiata la sua idea sulla maternità. Virginia ha risposto: “Non ho un’idea sulla maternità. Nella vita sono tanti i fattori che entrano in gioco. Il mio pensiero non è cambiato anche perché non l’ho mai esposto. Il punto poi non è di volere o non volere un figlio ma piuttosto di formarsi o meno una famiglia”.

Gli uomini che decidono di non volere figli sono vittime degli stessi pregiudizi delle donne? Fabio De Luigi spiega: “Agli uomini viene fatto pesare meno perché a differenza delle donne non partoriscono. La colpa potrebbe essere anche del patriarcato. Fortunatamente però ora la cultura sta cambiando”.

Fabio De Luigi è padre di due figli, Dino e Lola. Cosa lo infastidiva di più quando non era genitore delle famiglie con figli? De Luigi è sincero e ammette: “I bambini mi hanno sempre fatto molto ridere. Li trovo divertenti. Mi spaventava molto l’idea della responsabilità, del fatto di avere in carico altre vite che non sono le tue”.

A Virginia Raffaele in conclusione chiediamo se abbia mai subito discriminazioni da parte di donne con figli. La comica ci riflette e dice: “Alcune volte ci sono persone che si lasciano andare a considerazioni poco felici distorcendo il senso delle parole. Io ho detto in generale in un’intervista che una donna può sentirsi completa e felice anche senza figli. Ciò non vuol dire che con i figli non lo sarebbe”.