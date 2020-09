Nuova vincita, per la seconda sera consecutiva, dei Tre alla Seconda. La squadre dei tre fratelli toscani sta sbancando il game di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena di lunedì 21 settembre 2020? Ripercorriamo passo dopo passo la nuova scalata verso un ricco montepremi.

Tre alla Seconda: i fratelli Bartoloni vincono ancora

Nella prima puntata dell’ultima settimana del game show di Rai 1 – perché poi tornerà ad andare in onda L’Eredità – i Tre alla Seconda hanno vinto nuovamente – per la seconda serata consecutiva. Ebbene sì nella puntata di domenica 20 settembre i tre fratelli hanno portato a casa poco più di sei mila euro andando ad aumentare il gruzzolo portato a casa durante la permanenza in gara. Lunedì sera, invece, hanno incrementato ancor di più il proprio bottino.

Per la ventunesima volta sono scesi in campo, più agguerriti che mai, i fratelli Bartoloni, ovvero: Marco, Francesco e Tommaso. A sfidarli i Bari e Dispari ovvero i pugliesi: Mauro, Giovanni ed Andrea.

Nei primi tre giochi le due squadre erano sostanzialmente in parità, poi i tre toscani hanno ingranato la quarta e hanno distaccato gli avversari. Arrivati così all’ultima catena con un montepremi iniziale pari a 96 mila euro, i tre fratelli hanno deciso di comperare il terzo elemento e dimezzare il montepremi a 48 mila euro. In questo modo hanno avuto un piccolo aiutino in più e sono riusciti ad indovinare la parola della serata.

I Tre alla Seconda hanno quindi vinto altri 48 mila euro per la gioia dei loro fan !

Reazione a catena: il gruzzolo vinto fino ad ora

I 48 mila euro vinti lunedì 21 settembre 2020 vanno così ad aggiungersi agli oltre 6 mila del 20 settembre 2020 e ai montepremi delle scorse puntate.

In totale?

I fratelli Bartoloni, per la precisione, hanno portato a casa ben 223.720 euro. Non tutto è finito, però ! Come? Ebbene i tre ragazzi avranno ancora modo di poter aggiungere soldi al loro bottino cercando di vincere ancora nelle prossime serate. Ci riusciranno?