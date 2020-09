Imbattibili. Fino a prova contraria. Si può sintetizzare così l’esperienza dei Tre alla Seconda a Reazione a Catena. Sera dopo sera, infatti, i campioni in carica nel fortunato quiz estivo di Rai 1, con Marco Liorni conduttore, stanno dimostrando in primis a loro stessi e dunque anche al “padrone di casa” e al pubblico che li segue in trasmissione di avere davvero la stoffa dei numeri uno.

Reazione a Catena 2020, i Tre alla seconda ancora vincitori con oltre 60.000 euro

Non troppo lontani dal battere i record di altri storici campioni di Reazione a Catena, su Rai 1 i Tre alla Seconda sono risultati vincitori in 4 puntate su 8 e hanno già vinto la cifra di oltre 60.000 euro in gettoni d’oro.

La vincita per loro più alta, pari ad un montepremi di 36.500 euro, è arrivata nella puntata di oggi, martedì 8 settembre 2020, con i campioni che, dopo aver comprato il “terzo elemento” nel gioco finale, hanno indovinato l’ultima parola “capillare” posta tra “vaso” e “indagine”.

Una nuova vincita che va anche ad aggiungersi ai 12.375 euro già vinti nell’appuntamento trasmesso ieri, 7 settembre, e alle precedenti vittorie di 3.782 e 8.625 euro, registrate nelle puntate in onda gli scorsi 3 e 2 del mese.

Un risultato sino ad ora niente male, che porta di fatto i Fratelli Bartoloni ad essere considerati tra i più bravi campioni di questa edizione di Reazione a Catena, tanto che anche sui social network un sostenuto team di fan non manca.

Reazione a Catena 2020, chi sono gli attuali campioni del quiz

Ma chi sono i Tre alla Seconda e perché hanno scelto di dare questo appellativo alla squadra? I nomi dei 3 abili campioni di Reazione a Catena 2020 corrispondono più precisamente a Marco, Francesco e Tommaso.

I simpatici fratelli toscani hanno deciso di chiamarsi così in quanto il “tre” sta per il numero di concorrenti in gara, mentre “alla seconda” si riferisce al fatto che per loro si tratta di una seconda volta in trasmissione.

Non tutti sanno, infatti, che questi 3 ragazzi sempre col sorriso sulle labbra hanno già partecipato nell’edizione del 2017 condotta da Gabriele Corsi, in quel caso venendo però sconfitti dagli storici campioni I Tre di Denari.