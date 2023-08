Ormai da diversi anni non esiste un Ferragosto in cui la tv non riproponga Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto, forse il film più celebre di Lina Wertmuller. Alzi la mano chi non lo ha visto almeno una volta!

A metà strada fra commedia e dramma, la pellicola si regge pressoché totalmente sulla straordinaria performance recitativa degli attori protagonisti, gli impareggiabili Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.

Per quanto riguarda il contenuto, la regista riprende la formula dei due opposti uniti da un destino imprevedibile, ma la personalizza creando un film in cui la sua impronta è fortissima. L’appuntamento è per Sabato 14 Agosto su Rete 4 in prima serata: di seguito alcune curiosità.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto: la trama in breve

Una ricca signora lombarda e un pescatore siciliano, causa naufragio, si ritrovano a dover trascorrere il tempo insieme su un’isola deserta. Lei diventa la sua schiava, si innamorano, ma il finale è amaro.

La curiosità sul film

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di Agosto è una commedia a forti tinte grottesche firmata da Lina Wertmuller e datata 1974. Ecco alcune curiosità sul suo conto: