Nonostante tutto questo 2020 ci ha regalato molto trash. Sottolineerei il fatto che sia tutto italiano. Non serve infatti uscire dall’Italia per trovare vere e proprie ‘perle’ con cui ridere a crepapelle. Da Bugo e Morgan sul palco di Sanremo a Barbara d’Urso, dalla signora siciliana di “Non ce n’è Coviddi“, al tutorial su come fare la spesa in maniera provocante mandato in onda a Detto Fatto. Ecco il meglio e il peggio della tv in Italia.

Trash italiano 2020: Bugo e Morgan e Barbara d’Urso

E’ stato un anno difficile, ma anche ricco di trash con il quale abbiamo, in certi momenti, potuto svagare la mente e ridere a crepapelle. Sanremo 2020 è stato il Festival che passerà alla storia. Per mesi e mesi gli utenti social hanno rimpianto quanto accaduto sul palco dell’Ariston.

La lite durante l’esibizione, che poi gli è valsa la squalifica, fra Bugo e Morgan passerà alla storia. Anzi, è già storia. Come tutti ben ricordano Morgan è salito sul palco ricco di astio e rancore contro il collega e ha cambiato il testo della canzone in gara lasciando tutti di stucco. Bugo, a quel punto, ha abbandonato il palco lasciando Morgan da solo. La faccia di Amadeus è stata davvero impagabile. La domanda che risuona nelle menti di tutti però sono solo due: “Cos’è successo?” “Dov’è Bugo?” Cosa è accaduto dopo? Ebbene i due protagonisti sono stati ospiti di diverse trasmissioni per raccontare la loro versione dei fatti. Morgan ha regalato altro trash nel salotto di Barbara d’Urso.

Ora che l’abbiamo nominata passiamo alla d’Urso. Dal tutorial su come lavarsi le mani, al biscotto cinese mangiato in studio, ma soprattutto la lite con Vittorio Sgarbi sulla presunta “raccomandazione” e quelle con altri ospiti a Live Non è la d’Urso. Uno fra tutti? L’ormai ex compagno di Antonella Elia. A chiunque l’abbia fatta arrabbiare la conduttrice ha regalato reazioni epiche che hanno fatto impazzire i telespettatori e gli utenti social. Insomma un bel “Salutame a Soreta” non si nega a nessuno!

I programmi Mediaset: da Live Non è la d’Urso a Forum

Live Non è la d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio 5, ovvero i programmi condotti da Barbara d’Urso, ci hanno regalato molti momenti trash. Alcuni li abbiamo citati pocanzi. Non dobbiamo dimenticarcene altri, anche se la lista è davvero lunga. Un esempio? Francesca Cipriani vestita da Barbara Alberti, Taylor Mega ubriaca in collegamento, oppure la messa in onda, involontaria, della diretta dalla casa del GF ViP 5 in cui la Contessa De Blanck è rimasta nuda.

Il GF VIP di Alfonso Signorini? Una perla dietro l’altra. Antonella Elia durante la sua reclusione ha regalato molte liti trash con diversi protagonisti della casa, fra cui Sossio Aruta e Antonio Zequila. La Elia ha regalato trash anche come opinionista della quinta edizione grazie ai battibecchi con Elisabetta Gregoraci. Il GF VIP non si ferma qui … .Tanti momenti passeranno alla storia per il puro trash che hanno regalato ai telespettatori. Vi ricordate ad esempio Flavia Vento vestita da Sirena?

Immancabile è l’appuntamento con Forum. Le liti fra fidanzati, coniugi o parenti hanno scatenato tutti. Una ragazza in particolare ha suscitato molto clamore. Il motivo? La sua interpretazione davanti al giudice si meriterebbe il premio Oscar in quanto ha mimato anche il pedinamento fatto mentre lo descriveva con grande teatralità.

Dulcis in fondo Mario Giordano. A Fuori dal coro il giornalista si è più volte scatenato regalando chicche di trash imperdibile. Una fra tutte? L’ingresso in studio in monopattino.

2020, un anno di trash anche istituzionale

L’anno è iniziato con il Papa che ha ‘schiaffeggiato’ una cinese troppo insistente. Siamo poi arrivati ai fuori onda del Presidente Mattarella che si lamentava con Giovanni dicendogli di non essere potuto andare, come tutti, dal barbiere a sistemarsi la chioma. La scena è diventata iconica.

Come non elencare poi le diverse conferenze di De Luca. Il Governatore della Campania ha regalato trash a profusione. Gli utenti social se lo immaginano con il lanciafiamme in mano. De Luca si è scagliato anche contro i “cinghialoni” e “Aluin“.

Il trash di ‘mamma’ Rai: Sanremo

Chi si è dimenticato, invece, di Fiorello vestito da Maria De Filippi? Immagino nessuno. La scalinata dell’Ariston non è stata più la stessa dopo la sua discesa.

In Rai non è accaduto però solo questo. Sanremo ha catalizzato l’attenzione dei più anche per via delle esibizioni di Elettra Lamborghini e Achille Lauro. Devono essere elencati assolutamente però altri due momenti: la lite fra Corona e la Berlinguer e il tutorial sexy di Detto Fatto.

La prima è valsa a Corona l’esclusione dal programma di Rai 3, la seconda la sospensione della trasmissione di Bianca Guaccero su Rai 2.