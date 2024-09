‘Tramite Amicizia‘, il film di Alessandro Siani del 2023, arriva in tv. La pellicola racconta con ironia temi attuali, quale il lavoro, l’amore e la solitudine. Vediamo insieme quando sarà trasmesso in tv e il cast.

Appuntamento da non perdere con ‘Tramite Amicizia‘, l’ultimo film di Alessandro Siani uscito nelle sale il 14 febbraio 2023. La pellicola andrà in onda mercoledì 25 settembre 2024, in prima serata su Rai1, alle ore 21.30.

Ma di cosa parla? Protagonista è il regista Alessandro Siani che interpreta il ruolo di Lorenzo, proprietario di un’agenzia molto particolare. Lorenzo infatti noleggia amici per semplice compagnia, per fare shopping o per un momento di sconforto. A rivolgersi a lui arrivano però i suoi famigliari, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario Alberto Dessè (interpretato da Max Tortora) vuole vendere.

Alberto ha bisogno di un amico che lo faccia riflettere e Lorenzo sembra l’uomo adatto a lui. Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), potrebbe far cambiare idea ad Alberto.

‘Tramite Amicizia‘ è una commedia che fa ridere ma anche riflettere sul valore dei legami e su quello dell’amicizia con un focus sulla difficoltà di comunicare al giorno d’oggi.

Cast e curiosità

Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film con Rai Cinema. La distribuzione internazionale è stata affidata a Rai Com. La pellicola, della durata di 96 minuti, è stata girata quasi interamente a Ferrara e a Parigi, nell’estate del 2022.

Nel cast di ‘Tramite Amicizia‘, troviamo tra gli altri Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase e Bruno Gouery, conosciuto nel ruolo di Luc nella serie ‘Emily in Paris‘. Presenti anche Paola Lavin, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi, Germano Lanzoni e gli influencer Valeria Angione e Claudio Colica.