Alec Baldwin attore protagonista del film western “Rust” spara – accidentalmente – e uccide sul set la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni, e ferisce il regista Joel Souza, di 48 anni, che è ricoverato in gravi condizioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Tragedia durante le riprese del film western Rust. L’attore Alec Baldwin sotto choc

In lavorazione in New Mexico, negli Stati Uniti, il film western “Rust”, con protagonista il 68 enne Alec Baldwin che fino a ieri aveva pubblicato sui social una foto del set con gli altri colleghi con i costumi di scena. Attualmente la foto risulta rimossa, dopo che in queste ore si è consumata una vera e propria tragedia.

Secondo la prima frammentaria e confusa ricostruzione, Alec Baldwin che non è solo il protagonista della pellicola ma anche il coproduttore, intorno alle 13.50 di giovedì ora locale (nella notte fra giovedì e venerdì, ora italiana) avrebbe sparato in modo del tutto accidentale a due colleghi: la direttrice della fotografia e ferito in modo grave il regista. Stando a quanto appreso, l’attore al termine di alcune riprese avrebbe maneggiato una pistola di scena per scaricarla e sono partiti diversi colpi.

Alec Baldwin spara sul set del film Rust: l’attore in lacrime

Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia, è stata ferita ed è morta durante il trasporto in ospedale. Mentre un altro proiettile ha raggiunto il regista Joel Souza, ricoverato a Santa Fe. Il protagonista, Baldwin di 68 anni, tra le lacrime ha ripetuto più volte:

«È stato un incidente, è stato un incidente»

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l’accaduto: un portavoce dello sceriffo di Santa Fe ha riferito:

«sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film» Baldwin «è entrato volontariamente nell’edificio (per parlare con gli investigatori, ndr) e lo ha lasciato dopo aver terminato».

Rust è un film western americano scritto e diretto da Joel Souza. È basato su una storia creata da Souza e Alec Baldwin, che recita al fianco di Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher e Jensen Ackles. Il Film racconta la storia di un fuorilegge Harland Rust, che cerca di aiutare il nipote di 13 anni condannato all’impiccagione per omicidio.