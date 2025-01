Le brutte sorprese sembrano non finire per Güzide, che nei prossimi episodi della soap turca Tradimento dovrà fare i conti con una profonda delusione. La storyline avrà inizio nel momento in cui la giudice si recherà a cercare Tarik. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni turche: brutta sorpresa per Güzide

Güzide andrà a cercare Tarik per raccontargli dell’aggressione subita dal figlio Ozan. Il ragazzo – dopo essere stato aggredito dagli uomini di Kaan – la contatterà senza però riuscire a dirle dove si trova. La giudice preoccupata si recherà a casa dell’altra moglie, Yesim, e qui si troverà davanti a una scena che sicuramente non avrebbe mai potuto immaginare neppure nei suoi peggiori incubi.

A casa dell’altra donna di Tarik troverà infatti la famiglia riunita per la cena, e sua figlia Oylum seduta tavola, con in braccio Oyku. Sconvolta, Güzide scapperà via, seguita dalla figlia che cercherà invano il suo perdono. Per la giudice si tratterà di un colpo basso, visto che in passato avrà pure rischiato il carcere per togliere Oylum dai guai.

Güzide cerca conforto in Tolga nei prossimi episodi Tradimento

Amareggiata per il tradimento di Oylum e preoccupata per le sorti del figlio Ozan, Güzide si rivolgerà a Tolga.

Il ragazzo non potrà rifiutarle il suo aiuto, e proprio grazie a lui riusciranno a trovare Ozam dal segnale del telefono e portarlo in ospedale.

Tradimento, spoiler turchi: la scelta di Oylum

Cosa avrà spinto Oylum ad accettare l’invito a cena del padre e dell’altra moglie? I motivi saranno presto svelati. La giovane infatti confesserà a Tarik di essere stata espulsa dall’università alcuni mesi prima, e di aver ingannato i genitori fingendo di recarsi a frequentare i corsi.

Tarik non se la sentirà di punire la figlia, e le proporrà invece di mantenere il segreto con Güzide e di comprarle un biglietto per New York: una decisione che farà scattare nella ragazza un profondo senso di riconoscenza.

Oylum non se la sentirà di deludere il padre negandogli la sua presenza alla cena in famiglia, e si recherà così nella nuova casa del genitore. Pur sentendosi a disagio, e consapevole del fatto che sua madre difficilmente potrebbe perdonarla se venisse a saperlo, Oylum si lascerà andare a un abbraccio con la sorellina Oyku, e proprio in quel momento giungerà Güzide.