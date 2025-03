Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). Al centro dei riflettori troveremo il matrimonio tra Tolga e Selin, un’unione che si mostrerà fin dagli inizi senza amore. Il ragazzo sposerà Selin dopo la delusione ricevuta dalle nozze di Oylum con Behram, ma il suo cuore resterà ancorato alla ex. L’arrivo di un figlio potrebbe cambiare le cose.

Anticipazioni turche Tradimento: Tolga ama ancora Oylum

Il sogno di Selin di sposare Tolga si avvererà nel momento in cui il figlio di Oltan si troverà ad affrontare la delusione per la scelta di Oylum. La donna che ama deciderà infatti di convolare a nozze con Behram. Apparirà però subito evidente che Tolga non ama Selin, e il giovane deciderà di lasciare la neo moglie per non prenderla in giro.

Selin tenta il suicidio nelle prossime puntate Tradimento

L’addio di Tolga sarà un duro colpo per Selin, che deciderà di togliersi la vita prendendo una grossa quantità di farmaci. Il tentativo di suicidio di Selin sarà sventato da una corsa disperata in ospedale, dove i medici riusciranno a salvarla.

A quel punto Tolga si sentirà responsabile per quanto accaduto, e deciderà di restare al fianco della moglie. Una volta rimessasi completamente, Selin tornerà a casa e Tolga sarà pronto a ricominciare con lei una nuova vita. Il ragazzo accetterà i consigli di suo padre Oltan e cercherà di non pensare più a Oylum.

Tradimento, spoiler turchi: Selin aspetta un figlio

A rafforzare l’unione tra Selin e Tolga ci sarà anche una bella notizia: la giovane infatti scoprirà presto di aspettare un figlio. La gioia dei futuri genitori davanti a questo annuncio sarà davvero immensa, e quando scopriranno che si tratta di una bambina i due si prepareranno ad accoglierla in un clima sereno.

Trame turche Tradimento: Selin perde la bambina

Un brutto colpo del destino si abbatterà di nuovo sulla coppia. La storyline dall’epilogo amaro avrà inizio nel momento in cui Tolga – costretto a partire per un viaggio di lavoro – saluterà la moglie e le accarezzerà la pancia per “dire” anche alla figlia che tornerà presto.

Il ragazzo si stupirà per l’assenza di movimenti della piccola, ma Selin lo rassicurerà dicendogli che probabilmente la bimba starà dormendo, dopo essere stata in movimento tutta la notte.

Tolga partirà, ma Selin inizierà a preoccuparsi davvero perché – durante l’intera giornata – non sentirà mai muoversi la bimba. Deciderà così di recarsi dal medico in compagnia della sorella Serra e del suocero Oltan. Un’ecografia confermerà i suoi peggiori sospetti: la ginecologa le dirà infatti che il feto non si muove perché è morto.

Selin sarà sconvolta, ma il medico le spiegherà che sarà necessario sottoporsi a un cesareo per non compromettere anche la sua salute.