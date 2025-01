Non tutti sono chi dicono di essere: questo è quanto emergerà nelle prossime puntate di Tradimento. Negli episodi futuri della soap turca di Canale 5 infatti, Oylum avrà modo di scoprire che l’infermiera con cui avrà parlato durante la sua degenza in ospedale non sarà veramente un infermiera, ma piuttosto una donna assoldata da Yeşim per rovinare il rapporto con la madre.

Anticipazioni Tradimento: Oylum scopre l’inganno di Yeşim

La storyline prenderà il via nel momento in cui Oylum verrà a sapere che durante il suo ricovero dopo l’incidente stradale, la madre avrà trattato male Yeşim. Sarà un’infermiera a raccontarle -durante la degenza in ospedale – che Güzide avrà affrontato la compagna di Tarik in malo modo, ma le cose saranno davvero andate così?

Grazie a Sezai, Oylum scoprirà che in realtà è stata Yeşim a chiudere la porta in faccia a sua madre, e non il contrario. La ragazza deciderà così di andare a parlare con l’infermiera per scoprire come siano andate davvero le cose. Accompagnata da Sezai arriverà così alla clinica, e chiederà di parlare con Rana Ergüder. Fortunatamente Oylum ricorderà il nome dell’infermiera con cui avrà parlato, e la donna sarà convocata dalla guardia di turno all’ingresso.

Nel momento stesso in cui Oylum se la troverà davanti scoprirà di essere stata ingannata da Yeşim. La donna non assomiglierà affatto all’infermiera che si era presentata in camera sua con quel nome!

Oylum affronta suo padre nei prossimi episodi Tradimento

“Stai per sposare il diavolo!” Con queste parole Oylum rivelerà al padre l’inganno orchestrato da Yeşim ai suoi danni. Tuttavia Tarik faticherà a credere che la donna al suo fianco possa aver architettato un piano così diabolico, con il solo scopo di mettere sua figlia contro la madre.

Tarik riprenderà la figlia, invitandola a non rivolgersi alla sua compagna con quelle parole, ma la ragazza gli racconterà di essere stata in ospedale per parlare con l’infermiera, e adi aver scoperto che qualcuno aveva preso il suo posto per infangare Güzide. Gli racconterà che tutto questo sarà stato architettato da Yeşim, che avrà assoldato una donna perché si fingesse l’infermiera. Oylum rincarerà la dose dicendo al padre che la sua compagna avrà ingannato anche lui, visto che la finta infermiera era stata incaricata di raccontare anche a lui una falsa verità. Tarik a quel punto inizierà a dubitare, e si chiederà chi sia veramente la donna che avrà deciso di avere al suo fianco.