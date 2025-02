Un’importante notizia arriverà nelle prossime puntate Tradimento (Aldatmak), e protagonista sarà ancora Oylum. Curiosi di scoprire cosa accadrà alla figlia di Güzide nella soap turca di Canale 5? Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler.

Trame turche Tradimento: Oylum accetta di sposare Tolga

Le news arrivate dalla Turchia ci avevano già rivelato che, nei prossimi episodi Tradimento, si prospettava nell’aria un delicato profumo di fiori d’arancio per Oylum. La figlia di Güzide, dopo essere rimasta piacevolmente sorpresa dalle parole di Tolga, che durante una serata romantica aveva chiesto la sua mano, aveva finito per accettare.

Con questa mossa il ragazzo aveva voluto scongiurare il pericolo che Oylum potesse cadere vittima del fascino di Behram. Dopo essersi consultato con il padre Oltan (con il quale avrà riallacciato i rapporti all’insaputa di tutti) Tolga deciderà quindi di chiedere a Oylum di sposarlo.

Güzide non farà i salti di gioia davanti a questa notizia, e se apparentemente cercherà di spiegare le sue perplessità adducendole alla necessità che la figlia debba prima terminare gli studi, in realtà temerà che il futuro genero possa riallacciare i rapporti con il padre, colui che – seppure indirettamente – le avrà fatto perdere la carica di giudice.

Spoiler Tradimento: Oylum “tradita” da Tolga

Quando ormai tutto sembrerà scritto, e la storyline sembrerà avviarsi verso un finale a fiori d’arancio per i due giovani, accadrà qualcosa che rovinerà di nuovo la loro unione. In dettaglio Oylum scoprirà che Tolga le avrà mentito, affermando di aver definitivamente interrotto i rapporti con il padre. In realtà il giovane, dopo essersi allontanato dal genitore quando ha scoperto che quest’ultimo ha costretto Güzide ad assolverlo in un processo per truffa aggravata, si sarà riavvicinato a lui per aiutarlo nel momento in cui la sua azienda sarà vittima di un attacco informatico.

Ovviamente Tolga si guarderà bene dal parlare alla fidanzata del “riavvicinamento” con il padre, ma un incontro tra i due sarà immortalato in uno scatto che Ercan – un amico di Behram – non tarderà a inviare alla figlia di Güzide. Oylum sarà amareggiata nello scoprire che il fidanzato le avrà mentito, e deciderà di interrompere la loro relazione, riavvicinandosi poi a Behram.

Oylum scopre di essere incinta nei prossimi episodi Tradimento

Le novità però non finiranno qui, anche perché Oylum inizierà ad accusare strani malesseri. La ragazza deciderà così di fare un test di gravidanza, e quando vedrà l’esito positivo sarà assalita dal panico.

Oylum scoprirà di aspettare un figlio, ma al momento non potrà dire con certezza se sia figlio di Tolga o di Behram. Mentre il ristoratore si dichiarerà pronto a prendersi le sue responsabilità, e riuscirà persino a convincere Oylum a tenere il bambino, lei non potrà fare a meno di chiedersi se sia davvero lui il padre. Attenzione perché un nuovo ribaltamento di fronte potrebbe segnare un nuovo punto a favore di Tolga.

Un test svela la verità: colpo di scena a Tradimento

Il tempo trascorso tra la fine della relazione con Tolga e l’inizio di quella con Behram alimenteranno le incertezze nella ragazza sulla paternità. Oylum deciderà così di sottoporsi a un test del DNA che svelerà definitivamente la verità: il bambino che aspetta è in realtà figlio di Tolga!

Gli esami riveleranno che il nascituro sarà un maschietto, ed entrambi decideranno di chiamarlo Can. Tuttavia la notizia della gravidanza di Oylum non basterà a distendere i rapporti tra la giovane e la madre, e il loro rapporto resterà molto teso. Cos’altro accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.