Un profumo di fiori d’arancio si diffonderà nell’aria, quando nelle prossime puntate Tradimento (Aldatmak) Tolga chiederà la mano di Oylum. La notizia non farà affatto piacere a Güzide. Curiosi di scoprire cosa accadrà in futuro nella soap turca di Canale 5? Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler.

Trame turche Tradimento: Tolga geloso di Behram

La storyline prenderà il via nel momento in cui Tolga si accorgerà che il rapporto tra Oylum e Behram si farà sempre più stretto. La ragazza e il nipote di Nazan passeranno sempre più tempo insieme, e Tolga non faticherà ad accorgersi che il giovane troverà ogni scusa per stare accanto alla sua fidanzata, e la cosa non gli piacerà affatto.

Tolga deciderà così di affrontare Behram, e invitarlo a stare lontano da Oylum. Lui reagirà dicendosi disposto a non cercarla più, ma sottolineerà che non intende affatto rendersi irreperibile qualora sia la ragazza a cercarlo. Il confronto tra i due segnerà così l’inizio di una guerra senza esclusione di colpi, e il figlio di Oltan cercherà di vincerla con una mossa a sorpresa.

Tolga chiede a Oylum di sposarlo nelle prossime puntate Tradimento

Tolga chiederà un consiglio al padre, e Oltan gli suggerirà di chiedere la mano di Oylum. In questo modo il ragazzo potrà dimostrare a Behram con chi vorrà davvero stare la figlia di Güzide. Il giovane si preparerà così a fare la proposta di matrimonio a Oylum, e organizzerà una serata romantica con l’aiuto di Selim.

La giovane sarà felice e non esiterà ad accettare la proposta, e si appresterà a informare la madre della novità. Memore del fatto che che è riuscita a perdonarla dopo mesi di menzogne per l’espulsione all’università, Oylum non vorrà più avere segreti con Güzide, e organizzerà una cena a casa sua per informarla che lei e Tolga stanno per sposarsi.

Spoiler Tradimento: la reazione di Güzide

Alcune frasi di Oylum al momento dell’invito, faranno capire a Güzide che la figlia e Tolga avranno intenzione di sposarsi. La giudice sarà contrariata da questa decisione, e ne parlerà con Nazan, Ümit e Ozan.

Güzide vorrebbe che la figlia portasse a termine gli studi prima di sposarsi. Tuttavia si recherà all’appuntamento e – davanti all’annuncio di Oylum – si mostrerà contenta. Al taglio della torta però sottolineerà il fatto che la figlia dovrà prima realizzarsi professionalmente, scatenando un momento di imbarazzo.

A risolvere la situazione sarà Tolga, che dirà una piccola bugia. Il ragazzo affermerà che Oylum avrà già ripreso gli studi per essere ammessa all’università e conseguire una laurea come programmatrice e lavorare al suo fianco. Güzide tuttavia non sarà felice della notizia, e anche se non potrà rivelarlo avrà il timore che Tolga possa ricongiungersi con il padre.

Un eventuale ricongiungimento tra Oltan e il figlio porterebbe l’uomo che – sebbene indirettamente – avrà fatto in modo di farle perdere la carica di giudice a entrare a far parte della sua famiglia, e l’idea non piacerà affatto a Güzide. Umit e Nazan cercheranno di tranquillizzarla, ribadendo che Tolga avrà interrotto i rapporti con il genitore, ma noi sappiamo bene che non è così. Solo Behram sarà a conoscenza del fatto che padre e figlio si saranno riavvicinati, e avrà immortalato il loro abbraccio a bordo dello yacht.

Cosa potrebbe accadere se il ristoratore decidesse di controbattere alla mossa di Tolga mostrando quegli scatti che lo metterebbero in cattiva luce davanti a Oylum e alla madre? Se anche voi siete curiosi di scoprirlo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.