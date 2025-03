Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dall’8 al 14 marzo 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà l’avvocato Elmas, che deciderà di tirare un colpo mancino a Tarik, diffondendo un video per umiliarlo. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, anticipazioni al 14 marzo: l’inganno a Tarik

L’avvocato Elmas riesce a entrare in possesso del video di Oltan e Ozan, insieme ad alcune foto. Decisa a umiliare Tarik, lo rende pubblico, mentre lui si abbandona a spese folli nell’hotel di lusso di Behram.

Non appena il video viene diffuso online, Yesim lo scopre e – in cerca di vendetta – accetta la proposta di Nihal di convincere Tarik che Melis è sua figlia. In cambio Nihal intende chiedere a Tarik 500 mila dollari, da dividere poi con Yesim. Quest’ultima accetta.

Spoiler Tradimento settimana 8-14 marzo: Güzide scopre il piano di Tarik

Nel frattempo Ozan e Oylum informano la madre che Tarik ha tentato di corromperli per convincerli a schierarsi dalla sua parte, ma la rassicurano dicendole di aver rifiutato l’offerta del padre.

Non solo hanno rifiutato l’offerta del padre, ma Ozan svela a Güzide di aver iniziato a lavorare per Oltan, con il solo intento di accedere ai suoi dati riservati e trovare materiale per ricattarlo. Con l’arrivo del freddo, Oltan si prepara a trascorrere l’inverno nell’hotel di Behram. Dopo aver chiarito l’equivoco al ristorante, Selin e Ozan decidono di mantenere la loro amicizia.

Le richieste di Taner nelle prossime puntate Tradimento

Dopo anni di assenza Taner, l’ex socio di Tolga, riappare per chiedere un bonus economico, dato che l’azienda sta attraversando un periodo d’oro.

Nel frattempo, Tolga organizza un incontro con Güzide, Oylum e Oltan, per comunicare a quest’ultimo la sua decisione di interrompere ogni rapporto.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Mentre si trova a casa di Yesim per recuperare la sua attrezzatura, Umit ascolta e registra la conversazione tra Yesim e Nihal riguardante la truffa ai danni di Tarik.

Convinto della paternità grazie ai risultati del test del DNA, Tarik accetta di versare a Nihal duecentomila dollari. Ma Elmas – dopo aver letto la mail sul test del DNA e sul trasferimento di denaro – decide di informare Guzide.

Oltan viene ricoverato d’urgenza e operato, dopo essere stato ferito da un proiettile. Tolga è sopraffatto dal rimorso: proprio mentre stava per interrompere i rapporti con suo padre, quest’ultimo si è sacrificato per salvargli la vita.