Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 26 aprile al 2 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo il piccolo Can. Il figlio di Oylum verrà rapito da Mualla, e questo scatenerà la furia di Oylum che minaccerà con una pistola la suocera. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 2 maggio: Mualla ordina il rapimento di Can

La madre di Behram non sarà disposta a rinunciare al nipote, e per questo motivo ordinerà ai suoi uomini di rapire il bambino dalla casa di Güzide. La scomparsa del bambino e di Zelis, incaricata di occuparsi di lui, spingeranno tutti a credere che la baby sitter possa essere stata complice nel rapimento. In realtà Zelis sarà stata condotta nel seminterrato e imbavagliata.

Oylum non faticherà a capire che – dietro il rapimento di suo figlio si celerà la suocera. Anche Kahraman si schiererà dalla parte della giovane e le prometterà di convincere Mualla a restituirle suo figlio, ma Oylum non sarà disposta a restare con le mani in mano, e deciderà di agire.

Oylum minaccia Mualla nelle prossime puntate Tradimento

Dopo aver preso la pistola di suo padre, Oylum si recherà a casa di Mualla e minaccerà la suocera puntandole contro l’arma. La figlia di Güzide non riuscirebbe mai a sparare davvero, ma fortunatamente la situazione si risolverà nel momento in cui la stessa Mualla deciderà di portare Oylum da suo figlio. La giovane potrà così riabbracciare Can, mentre qualcuno busserà alla porta.

Tarik – accortosi che la sua pistola sarà sparita – si recherà immediatamente da Mualla accompagnato da Güzide, Sezai e la polizia. Davanti a loro a sorpresa Oylum dichiarerà di voler rimanere lì con il bambino.

Spoiler Tradimento: Tolga implora Oylum di fuggire via insieme

Il figlio di Oltan non sarà molto propenso a seguire i consigli del padre, soprattutto dopo che Suat gli avrà mostrato un video dal quale capirà che Oylum avrà sposato Behram sotto ricatto solo per salvargli la vita. Dopo aver scoperto che la ragazza si troverà a casa di Mualla deciderà di raggiungerla per invitarla ad andare via subito con lui.

La figlia di Güzide – temendo che qualcuno possa fargli del male – lo pregherà di allontanarsi in fretta. A quel punto il ragazzo andrà dalla giudice, per informarla che intende fare di tutto per salvare Oylum, ma lei lo inviterà a pensare a sua moglie. Allora affronterà il padre e gli rinfaccerà di avergli taciuto la verità sul matrimonio della ragazza con Behram, pur sapendo che lei ha agito così in seguito al ricatto. Ma anche Oltan lo spingerà a pensare a Selin.

Spoiler settimanali Tradimento: il piano di Selin

Serra, aiutato da Ipek e Azra, organizzerà un incontro tra Tolga e Selin. Fingendo di essere la donna, manderà a Tolga un messaggio nel quale gli chiederà di incontrarsi per parlare. Il figlio di Oltan penserà che lei intenda chiudere il loro matrimonio, e si confiderà con suo padre, che infuriato lo inviterà a lasciar perdere Oylum.

Ma il piano elaborato da Serra sarà un altro, e consiglierà a Selin di dire a Tolga che aspetta un figlio. La giovane sebbene in un primo momento si mostrerà riluttante all’idea di mentire al marito, alla fine cederà. Come reagirà Tolga alla notizia?

Cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Sezai scoprirà che Oylum non è la figlia biologica di Tarik e Güzide. A quel punto capirà che nell’ospedale vi sarà stato uno scambio di culle e inizierà a indagare sulla lista dei bambini nati lo stesso giorno, e nella stessa clinica, della ragazza.

Ozan mentirà alla sua famiglia, dicendo di aver trovato un nuovo impiego in un cantiere, e inizierà a lavorare come corriere in una società di spedizioni. Umit però lo seguirà e scoprirà la verità.

Nazan tenterà di manipolare Kahraman per riuscire a convincere sua zia a staccare le macchine che tengono in vita Behram.