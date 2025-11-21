Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 21 novembre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Güzide, impegnata nella ricerca del video che Yesim afferma di aver girato, e nel quale ci sarebbero le immagini di Tarik che uccide Korkmaz. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Tradimento, trame serali del 21 novembre: la scoperta di G üzide

La storyline prende il via nel momento in cui la giudice si reca a casa di Nemin, la vedova del medico che l’ha assistita durante il parte. La donna scopre che quel giorno del 1998 un altro uomo era presente in ospedale: Luftu Taninir.

Quale ruolo ha avuto questo misterioso personaggio negli eventi del ’98, che ancora oggi influenzano la vita di Güzide? La giudice è determinata a scoprire la verità.

Il mistero viene svelato: Güzide incontra Taninir e scopre che è stato Tarik a voler scambiare il figlio biologico, nato con arti deformi.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: il video di Yesim che incastra Tarik

Yesim confessa a Güzide di aver registrato Tarik mentre uccideva Korkmaz, ma le doce anche che quel video non è più in suo possesso. La giudice comprende la grande importanza che quel filmato potrebbe avere per far luce sugli avvenimenti, ed è pronta a fare qualsiasi cosa per poterne entrare in possesso.

Güzide chiede a Tolga di aiutarla a trovare il video, che potrebbe assicurare il suo ex alla giustizia. Assisteremo a una vera e propria corsa contro il tempo, in cui anche un solo passo falso potrebbe compromettere i risultati e lasciare Tarik impunito.

Tradimento, finale del 21 novembre: cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il giudice dispone la scarcerazione di Selin in attesa del processo. Si tratta di un passo importante, che le consente di affrontare la situazione fuori dal carcere, anche se le tensioni intorno a lei rimangono alte.

Kahraman e Oylum scoprono che Kadriye ha messo in vendita la casa, deciso ad andarsene. Mentre fanno ritorno a casa, Oylum si accorge di non avere più con sé il cellulare. La giovane è preoccupata all’idea che qualcuno possa averlo trovato e visto il video nel quale parla della paternità di Can. I suoi timori sono confermati, quando scopre che a ritrovarlo è stata Oznur. La donna – dopo aver visto il video – si reca da Oltan per informarlo che Can è suo nipote. L’uomo, sconvolto, chiama Oylum e le chiede di incontrarsi.