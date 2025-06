Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 21 al 27 giugno 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo una squadra impegnata nella ricerca di Ipek. Dopo l’incidente, in molti saranno convinti che la ragazza possa essere ancora viva. Ma cosa accadrà?

Tradimento, anticipazioni al 27 giugno: dubbi sulla morte di Ipek

Ipek è veramente morta? Stando alle convinzioni di Ozan e Umit sembrerebbe di no. I due – forse per sollevare un po’ Sezai – sostengono che la ragazza potrebbe essersi salvata, e che dopo essere riuscita a uscire dall’auto sia svenuta, forse perché i suoi abiti zuppi d’acqua le hanno causato un’ipotermia.

Le ricerche però proseguono senza successo: con il passare delle ore la speranza di ritrovarla viva si fa sempre più sottile, ma Sezai non vuole arrendersi e insiste perché si continui a cercarla.

Anticipazioni settimanali Tradimento: Yesim ritrova Ipek

Il corpo della giovane non si trova, e questo alimenta le speranze che possa essere ancora viva da qualche parte, ma dove? Yesim decide di cercarla tra le case vicine, e inizia a bussare a tutte le porte nei pressi del luogo dell’incidente. La sua intuizione è esatta: dopo diversi tentativi andati a vuoto, Yesim trova Ipek nascosta a casa di Mustafa e Iffet.

La donna corre a informare Oltan, che si precipita lì per avere qualche spiegazione dalla ragazza. Dopo averla affrontata duramente, il ragazzo se ne va e riferisce tutto quanto accaduto alla madre. Güzide si precipita da Sezai, e lo trova intento a discutere con la figlia e Neva. L’uomo si mostra deluso e furioso per il loro comportamento e le caccia di casa.

News Tradimento: Mualla furiosa con Oylum

La madre di Behram si presenta a casa di Güzide e aggredisce verbalmente Oylum, accusandola di aver tradito Kahraman. La ragazza e sua madre la invitano a lasciare la loro casa, ma Mualla si rifiuta di andarsene da sola: è disposta a uscire solo se potrà portare con sé il bambino.

La discussione viene interrotta dall’arrivo di Kahraman, che si presenta alla porta con un mazzo di fiori per Oylum. Ma il suo arrivo peggiora ulteriormente la situazione. Il ragazzo è furioso per il comportamento della zia, e prega Ensar di portarla via. Subito dopo chiede scusa a Oylum, ma lei se ne va senza ascoltare il giovane che la implora di tornare insieme.

La furia di Mualla si riversa poi su Ilknur: la donna la aggredisce e le intima di non permettersi mai più di parlare della sua famiglia.

Sezai chiede a Güzide di sposarlo nelle prossime puntate Tradimento

Güzide riceve la visita di Kadriye, una donna disperata che chiede il suo aiuto per riuscire a ritrovare il figlio, che le è stato sottratto anni prima.

Poco dopo il campanello trona a suonare: sulla soglia di casa c’è Sezai, che chiede perdono a Güzide per il comportamento della figlia e poi sorprende la giudice con una proposta di matrimonio.

Lei accetta di sposarlo, e i due decidono di celebrare il loro matrimonio il giorno dopo.

Spoiler Tradimento: Kahraman in pericolo di vita

Ozan chiede a Oylum di portargli i suoi abiti in cantiere, così da fare in tempo a partecipare alla cerimonia. Mentre si reca lì però ha un incidente. Il ragazzo rischia di rimanere sepolto da viene salvato da una montagna di terriccio scaricato da un camion, e solo il tempestivo intervento di Kahraman – che lo spinge via – riesce a salvarlo.

Purtroppo però il nipote di Mualla non riesce a sottrarsi al pericolo carico ed è lui a finire sotto il terriccio. Il giovane viene portato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici gli asportano la milza e lo trasferiscono in terapia intensiva.