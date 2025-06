News Tradimento: Kahraman si risveglia

Kahraman riapre gli occhi dopo l’intervento chirurgico, suscitando grande gioia in Oylum e nella famiglia.

Mentre a villa Dicleli fervono i preparativi per il ritorno a casa del ragazzo, c’è qualcuno che tende ad alzare un po’ la cresta. Ilknur inizia ad assumere un tono fin troppo autoritario, ma Oznur riesce a rimetterlo in riga ricordandogli che – con il ritorno dei neo sposi, rischia di essere licenziato.

Asli ferita nelle prossime puntate Tradimento

Tolga incontra Asli, una vecchia amica che non vedeva da un po’ e che è appena rientrata dall’India. Con uno stratagemma la ragazza riesce a far rincontrare Tolga e Oylum. La ragazza spera in cuor suo in una riconciliazione tra di loro, ma le cose non vanno come sperava.

Dopo averli lasciati soli in casa, Asli esce e si reca in cortile. Qui viene raggiunta da un proiettile sparato nel corso di un litigio tra i vicini. Asli viene trasportata in ospedale, mentre Oylum e Tolga vengono convocati alla centrale e ascoltati come testimoni. Quando Kahraman chiama la moglie, lei gli racconta cosa è accaduto, omettendo volutamente di dirgli che con lei c’era Tolga.

Kahraman si insospettisce e raggiunge il commissariato, dove scopre la verità.

Spoiler Tradimento: Dundar è figlio di Güzide e Tarik?

Una volta fatto fare il test del DNA, Güzide torna a trovare Dundar. Quando la giudice lo accarezza, lui però si ritrae e mostra una buona dose di freddezza. Nel frattempo Nazan le confessa che Oltan e Ipek hanno una relazione, e la invita a chiedere conferma proprio a Dundar Terzioglu.

In seguito la donna decide con Tarik di affrontare il ragazzo e rivelargli la possibilità che sia il loro figlio biologico. La notizia non fa che accrescere la diffidenza del giovane imprenditore, che teme possa trattarsi di una trappola.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Sezai ha un malore e finisce in ospedale. Quando i medici parlano di possibile avvelenamento, Ipek cerca di far ricadere la colpa du Güzide. Lei però smentisce con prontezza.

Sezai – affranto per gli ultimi sviluppi nella sua relazione con Güzide – accetta di cenare con Kadriye Bedel. I due rievocano moltii ricordi del passato.