Un’amara sorpresa attende i fans che oggi pomeriggio, come di consueto, si collegheranno a Canale 5 per seguire le vicende della giudice Güzide. Tradimento oggi non andrà in onda, la soap turca salta l’appuntamento con i telespettatori, ma perché?

Tradimento si ferma il Lunedì dell’Angelo, il 21 aprile

Il cambio palinsesto Mediaset per oggi, giorno di Pasquetta, ha interessato anche la programmazione della soap turca con Vahide Percin, che non si presenterà al consueto appuntamento nel daytime feriale.

La decisione di sospendere per un giorno la soap arriva dai vertici Mediaset, che hanno così voluto dare la possibilità ai tantissimi fans di trascorrere la giornata di Pasquetta in compagnia di amici e parenti, senza perdersi neppure un episodio della serie tv turca.

Il giorno che segue la Pasqua è infatti tipicamente dedicato alle gite fuori porta, e con molta probabilità avrebbe comportato una “rinuncia” a seguire le vicende della giudice Güzide in un momento cruciale della trama. Per questo motivo da Cologno Monzese hanno preferito sospendere la dizi turca.

Cosa vedremo al suo posto?

I vertici Mediaset hanno pensato anche a chi resterà a casa, e nella programmazione di oggi hanno voluto inserire un’altra soap turca, che occuperà gran parte del pomeriggio. The Family 2 prenderà il via alle 14:10 circa – subito dopo Beautiful – e ci terrà compagnia fino alle 16:50. Un maxi appuntamento che coprirà anche lo slot orario solitamente occupato da Uomini & Donne e dal pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, e sarà seguito dalla messa in onda di un film del ciclo Rosamunde Pilcher in prima visione TV, che prenderà il posto della diretta di Pomeriggio 5.

Tradimento, quando tornerà in TV?

I telespettatori possono stare tranquilli e godersi serenamente la giornata di festa con gli amici. Tradimento tornerà a tenerci compagnia domani, martedì 22 aprile, nel consueto slot pomeridiano di Canale 5. Il ritorno di Tradimento su Canale 5 vedrà una puntata ad alta tensione, nella quale Oltan – preoccupato per Tolga – litigherà con lui. Durante il confronto il ragazzo confesserà al padre di amare ancora Oylum e di volerla aiutare a ogni costo.